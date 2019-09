Noční požár zažilo okolí Kouřimi v noci na čtvrtek 12. září. Začala hořet plynová kompresní stanice. Šlo o nebezpečný moment. Zákon o krizovém řízení totiž takovéto objekty řadí dokonce mezi prvky kritické infrastruktury, protože zkrátka obsahují velké množství hořlavin.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Skřivánek

V první chvíli to vypadalo, že desítky hasičů budou s plameny bojovat celou noc. Nakonec se to podařilo o hodně dříve. Snadné to ale nebylo. Určitou výhodou ale byla skutečnost, že plynová kompresní stanice leží mimo obydlené území, za lesem už na katastru sousední obce Vitice poblíž vesničky Království.