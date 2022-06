Hasiči zasahují několika proudy z vnějšku budovy. Využívají výškovou techniky a míří jak na hořící střechu, tak do oken, ze kterých se stále valí dým. Na místě zasahuje celkem 17 hasičských jednotek.

Z Prahy na místo vyjeli hasiči ze dvou stanic a tři dobrovolné jednotky.

FOTO: Kvůli požáru v paneláku evakuovali hasiči 150 lidí. Nepřežila kočka

U požáru zasahuje i středočeská záchranka. „ Na místě máme sedm posádek, k tomu posádku Letecké záchranné služby z Ústí nad Labem,“ uvedla mluvčí záchranky Monika Nováková. Na místě je i multifunkční záchranářský kamion Fénix.

Podle dostupných informací dochází k evakuaci klientů domova, kteří jsou vyváděni v dekách z objektu.

Na místě je vyhlášen už 3. stupeň poplachu. Probíhají hasební práce z vnějšku budovy. Na místě zasahuje 17 jednotek, včetně @HasiciPraha. Probíhá evakuace osob z budovy. https://t.co/6lAkw6ZVok pic.twitter.com/ap4PpYLlkw — HZS ScK (@HZS_ScK) June 1, 2022

Podle informací mluvčí záchranné služby z deváté hodiny večer jsou dva lidé v kritickém stavu a jeden člověk utrpěl středně těžké poranění. Celkem 51 osob bylo zraněno lehce. „Údaje se však mohou podle vývoje situace ještě měnit,“ doplnila mluvčí záchranky.

Kolem deváté hodiny dorazil na místo evakuační autobus středočeských hasičů, který klienty převeze do okolních center.

Webové stránky Domova Alzheimer Roztoky uvádí kapacitu 60 lůžek.

? Zasahujeme v Roztokách u Prahy ve spolupráci s @zzshmp, ZZS Ústí, @HZS_ScK, @PolicieCZ. Vyhlášen 2. stupeň HPO. Podrobnosti průběžně. — Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje (@ZZS_SCK) June 1, 2022

Podle odhadu očitého svědka z deváté hodiny večer bude zásah hasičů trvat minimálně ještě několik hodin. „Je to opravdu mohutný požár a na místě je cvrkot. Hasiči, záchranka i policisté pomáhají klientům do termofólií a následně do sanitek. Organizace záchranných složek je úžasná, nicméně jde skutečně o životy a každý dělá co může,“ řekl očitý svědek požáru.

Hasiči už také vyhlásili třetí stupeň poplachu.