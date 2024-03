Důvody protestu Deníku vysvětlil předseda agrární komory Kolín Vojtěch Kšírl. „Brutálně poklesly ceny komodit, ale na druhou stranu ceny drtivé většiny nákladových položek zůstaly na stejné úrovni nebo na vyšší. Pouští se k nám bezcelní dovozy ať už z Ukrajiny, z Ruska nebo celkově Jižní Ameriky, Severní Ameriky,“ a to je podle Kšírla problém. To podle něj dopadá na ty nejmenší zemědělce, kteří se ocitnou v platební neschopnosti a bude se stávat, že je budou kupovat větší firmy, kvůli čemu by mohlo dojít k monopolizaci zemědělství.

S jedním traktorem vyrazil Vojtěch Kšírl i do centra města, což ale podle starosty Michaela Kašpara hlásil. „Pan Kšírl volal na linku městské policie a ptal se, jestli při vjezdu do centra neporuší nějaký zákaz, což neporušil. Problémem ale bylo, že zastavil mimo vozovku na ploše náměstí, což nesmí bez povolení žádné vozidlo. Se strážníky ale jednal slušně a po jejich výzvě plochu náměstí opustil,“ okomentoval kolínský starosta.

Podle Kšírla je druhým problém v zemědělství složitá byrokracie. „Dneska my místo abychom byli na polích, tak agronom je devadesát procent času za stolem a vyplňuje různé papíry. Požádat o nějakou investiční dotaci, tak to je dneska taková byrokratická zátěž, že spousta zemědělců, hlavně těch menších, se na to rozhodnutí raději vykašle,“ míní Vojtěch Kšírl. Dle slov předsedy kolínské agrární komory to nebyl poslední protest. „Naše vláda jenom slibuje a víceméně zatím nic nedodržela. Máme tu nesmyslná nařízení, která si v některých ohledech dokonce protiřečí. Evropa si musí uvědomit, že přísná nařízení musí dodržovat celý svět, jinak nemají cenu,“ doplnil Vojtěch Kšírl.