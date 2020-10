Stejně je na tom Fit studio Arena. „Řešila jsem s hygienickou stanicí případ, kdy jsem měla zákaznici se zájmem o saunu. Výhodou privátní sauny je, že jednoho člověka tam mohu pustit, případně dva, když jde například o manžele. Jinak jsme samozřejmě zavřeli. I když máme i rehabilitaci, jsme vedení více jako sportoviště,“ uvedla provozovatelka Jana Baldová.

Ztráty to pro provozovnu samozřejmě bude znamenat. „Dozvěděli jsme se to ve čtvrtek, na pátek jsme měli objednaných devět lidí na jógu plus například tréninky dětí. Vracíme poplatky, řeší se příspěvky rodičům. Jsme v městských prostorách, snad nám radnice pomůže kompenzacemi. Jsou věci, jako třeba zálohy na topení, které prostě platit musíme,“ dodala Jana Baldová s tím, že osobně je zastáncem toho, že by se mělo sportovat, vyčistit myšlenky, odpočinout si od stresu. „Ale snad bude mít uzavření našich provozoven přínos a snad to bude jen na dva týdny,“ řekla.

Václav Podnecký, který je majitelem posilovny Stap na kolínském Zálabí, zavedená opatření chápe. „Vzhledem ke statistice, podle která je víc než pět tisíc nakažených, a vzhledem k tomu, že se již zaplňují lůžkové kapacity nemocnic, jsou tato opatření zřejmě nutná a my je musíme akceptovat. Dcera je lékařka, takže vím, že to zdravotníci neberou na lehkou váhu a není to obyčejná chřipka,“ řekl s tím, že zhruba z poloviny uzavření posiloven předpokládal. Jarní zavření využil k úpravám tělocvičny, teď hodlá opravit například stroje, položit nové koberce.

Prodělá i Vodní svět

Uzavřely se také bazén a sauna ve Vodním světě Kolín. I Jan Širc, ředitel Městské správy sportovišť Kolín, počítá se ztrátou. „Vnitřní aguapark plus výuka pro nás znamená většinu tržeb, minigolf a venkovní hřiště, které zůstalo otevřené, nás nezachrání,“ shrnul.

„Samozřejmě jsme udělali opatření, například nebudeme ohřívat vodu v bazénu apod., ale zaměstnance musíme platit a další výdaje hradit. Budeme čerpat vládní podporu,“ dodal s tím, že během jarní vlny pandemie činila ztráta Vodního světa kolem sedmi milionů, kompenzace činila zhruba tři a půl milionu.

Další rána restauracím

Nová protiepidemická opatření se dotýkají i restaurací. Například Natália Némethy z Naivní restaurace Kolín říká, že je to těžké, ale drží se. „Myslím, že to zvládneme. Funguje nám rozvoz jídel, objednávají si lidé třeba z nemocnice, ze soukromých firmy, jsme za to rádi, je o to docela zájem. Lidem chutná, to je důležité,“ popsala optimisticky.

Pro restauraci Na Sídlišti v Kolíně podle provozního Aleše Blechy znamená uzavírací hodina v osm hodin večer polovinu tržeb. „Jsou obědy, pak čtyři hodiny prázdno a potom večeře, pivo, panáky,“ popsal s tím, že příliš nevěří tomu, že opatření budou jen na čtrnáct dní.

„Když nebudeme prosperovat my jako podnikatelé, nebudou peníze pro státní sektor. To za chvíli můžou poslat domů i úředníky. Důležité je, jak úředník pochopí a pomůže nám. Jsem 24 let nájemcem městských prostor, nikdy jsem nedlužil korunu, za ty roky jsem zaplatil na nájemném přes sedm milionů. Tak by teď město mohlo pomoci. Ne odpustit nájem na jeden měsíc, ale skutečná pomoc by byla třeba na rok hradit jen 60 procent nájmu. Prostě rozložit břemeno na delší časový úsek,“ řekl Aleš Blecha.

Jak uvedla mluvčí radnice Šárka Hrubá, město se bude problematice pomoci živnostníkům věnovat příští týden.