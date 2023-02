I druhý den po otevření marketu, v pátek 17. únor dopoledne, bylo parkoviště takřka plné. Oslovení zákazníci z dvoutisícových Zásmuk si nový supermarket ve městě pochvalují. Vyzdvihují široký sortiment, pro který doposud museli jezdit do jiných měst, i otevírací dobu obchodu. Supermarket má otevřeno denně od 7 do 20 hodin.

Všichni nadšení nesdílí

Najdou se však i tací, kteří i přes otevření většího supermarketu budou dál chodit do své oblíbené prodejny. Jako je třeba pan Miroslav, kterého Kolínský deník zastihl po nákupu v J&J potravinách.

„Já si na velké obchody moc nepotrpím. Většinou je tam hodně lidí, všichni chtějí všechno hned a rychle a to není nic pro mě. Tady jsem zvyklý na své oblíbené produkty, popovídám si s obsluhou, se kterou se znám a tak to mám rád. Přátelský rodinný přístup, jako to bývalo dříve,“ zavzpomínal muž.

Příchod konkurence komentovat nechtěli

S příchodem velkého řetězce budou dopad na svoje podnikání očekávat i místní obchodníci. Zatím tu měli k dispozici tři prodejny, jejich zástupci ale vznik konkurence příliš komentovat nechtěli a vyjádřit se odmítli. Jen prodavačka z obchodu Flop měla jasno: „My se jich nebojíme.“