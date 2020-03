„Samozřejmě nás to ovlivní hodně, lidi k nám chodí hlavně večer po práci, ale musíme to zvládnout, zdraví je přednější. Navíc je to jen dočasné,“ řekl David Bělovský, provozovatel kolínské restaurace U Vodvárků.

„Obchoduji s Čínou, takže vím, co se děje. Pro menší hospody, které jsou závislé na každé utržené koruně, je to obrovský zásah, ale není to každý rok, snad to zažíváme jednou za život. A jde o zdraví. Večer místo v hospodě se budeme starat o seniory v rodině, kteří jsou nejvíc ohrožení,“ dodal David Bělovský.

Podobě hovoří i v italské restauraci Vespa na kolínském náměstí. „Samozřejmě budeme nařízení respektovat, je to o zdraví. Není to napořád, věříme, že se vše zase vrátí do starých kolejí,“ řekl zaměstnanec restaurace.

U Marka v Pečkách to podle Lenky Holerové zatím vstřebávají. „Samozřejmě to pro nás zásah bude, normálně máme otevřeno do 23 hodin. Zatím nevíme, jak to budeme řešit, ale musíme se s tím nějak poprat,“ dodala Lenka Holerová.

Provozovatelé Dobřichovské pivnice si po zjištění, že v pátek budou muset v osm večer zavřít, říkali „co budeme dělat s hospodou?“. V pátek totiž mají alespoň jeden den v týdnu, kdy je nějaký kšeft. „Chodí tak 20 lidí, přes týden jsou v hospodě tři, čtyři hosté,“ popsala Dana Černá.

Problémy s udržením hospody podle jejích slov začaly po zákazu kouření v restauracích. Pak levné lahvové pivo, lidé si ho koupí a sedí venku. „Dospěli jsme do fáze, že z hospody budou byty. Zůstane nadále jen výčep pro pár štamgastů, aby prostě ve vesnici byla hospoda,“ řekla Dana Černá.

Ta podle svých slov už rok chodí do jiné práce, protože hospoda ji neuživí. „Chodím do práce a dotuju z toho hospodu. A teď ještě tohle. V týdnu mi je to jedno, to stejně, když jdou lidi ráno do práce, zavíráme nejdéle po osmé, ale v pátek ke mně lidi chodí právě na osmou hodinu i déle,“ dodala.

Na druhou stranu ale situaci chápe. „Koronavir se strašně rychle šíří. Zdraví je přednější než nějaká putyka. Musíme to přežít, hlavně, aby nás to nepostihlo. Manžel to může přinést z hospody, navíc se léčí s cukrovkou a jeden neví, kdo do hospody přijde. Takže to prostě nějak dáme. Nařízení budeme dodržovat, snad to kluci pochopí. Tak zkrátka přijdou do hospody dřív, stejně prší, venku se ještě moc dělat nedá, tak třeba dorazí hned po zaměstnání,“ zakončila Dana Černá.