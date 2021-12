Společnost Draslovka působí v Jihoafrické republice již téměř deset let prostřednictvím své jednotky Draslovka Services South Africa, která dříve působila pod značkou Agri-Soil, sídlí ve Stellenboschi a operuje ve všech jihoafrických provinciích.

Firma plánovala další investici 50 milionů dolarů (asi jednu miliardu korun) do modernizace závodu, jeho rozšíření a zajištění toho, aby splňoval naše nejlepší světové ekologické standardy. "To nám umožní rozšířit naši nabídku o výrobky, které se v současné době do Jihoafrické republiky dovážejí z jiných zemí," uvedl v červenci generální ředitel společnosti Draslovka Pavel Brůžek.

Afrika a Amerika. Kolínská Draslovka rozšiřuje výrobu na další dva kontinenty

"Tato akvizice umožní společnosti Draslovka nejen lépe sloužit jihoafrickému těžebnímu a souvisejícímu průmyslu, ale v dlouhodobějším horizontu i posílit jihoafrický export a zajistit lepší přístup k předním zemědělským materiálům společnosti Draslovka," plánoval Brůžek.