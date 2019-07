Dohromady si v tomto kraji lokálně prospěšné projekty rozdělí přes 270 000 Kč. Banka ocenila čtyři nejúspěšnější uchazeče z tohoto regionu sumou 150 000 Kč. Veřejnost navíc přispěla částkou 124 026 Kč.

„Díky programu ČSOB pomáhá regionům motivujeme veřejnost, aby se aktivně zapojila do podpory a zlepšování kvality života ve svém nejbližším okolí. Opět se podařilo vybrat rekordní částku, tentokrát přesahující 4 miliony Kč, a způsobit tak možná malé, ale velmi důležité změny v českých krajích. Jako banka v nich máme silné zastoupení, i proto nám záleží na tom, aby se v nich všem žilo lépe,” říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Prevence pro tisíce dětí

Organizace Avalone ze Sedlčan na Příbramsku s projektem Pálí! Nás to taky získala od veřejnosti 50 145 Kč a banka jí navíc přispěla částkou 50 000 Kč.

Podle statistik utrpí v České republice každý rok úraz popálením na 100 000 lidí, z toho 40 000 dětí. Přitom v 95 procentech případů by se dalo těmto úrazům předejít. A to je právě cílem dvouhodinového preventivního multimediálního programu, který je určen pro rodiče a jejich děti od nejútlejšího věku až do 19 let.

„Jsme rádi za každých 45 Kč, což je částka, která nám pomůže zajistit dvouhodinový preventivní program pro jedno dítě, včetně programu, tiskových preventivních materiálů a dárku. Výše příspěvku od veřejnosti nás hodně překvapila a dojala. Přispívali lidé, kteří sami mají děti a potřebují každou korunu. Všem i bance s velkou úctou děkujeme,” říká Ivana Nikitinská Čermáková z organizace Avalone.

Ta prozatím zajistila prevenci pro přibližně 3000 dětí. Podle Ivany Nikitinské Čermákové pomůže příspěvek od ČSOB dostat prevenci mezi dalších 1111 dětí a příspěvek od veřejnosti mezi dalších 1114 dětí.

Vitríny, družina a poradna

Na druhém místě se umístil spolek Svatojánská společnost s projektem Vitríny pro Svatojánské muzeum. Tomu veřejnost poslala 31 500 Kč a banka přidala dalších 40 000 Kč.

Cílem spolku je pořízení vitrín pro muzeum ve Svatém Janu pod Skalou, které se zaměřuje na lokální historii a stará řemesla. Není financováno státem, je vysoce ceněno odborníky a vystavuje přes tisíc exponátů s vazbou na místní historii.

Třetím nejúspěšnějším uchazečem je Salesiánské hnutí mládeže Klub Neveklov s projektem Pojďte děti ven! Veřejnost mu poslala 28 581 Kč a banka dalších 35 000 Kč.

V Neveklově mají nedostatek míst v družině, proto jim chtějí členové Salesiánského hnutí nabídnout alternativu v podobě Klubu v Zahradě. Tam by si mohlo 12 dětí z 1. stupně minimálně dvě odpoledne v týdnu a devět měsíců v roce hrát na čerstvém vzduchu a zároveň se neformálně vzdělávat.

Vítěznou trojici doplňuje ústav Poradna Vigvam s projektem Život po životě. Ten od veřejnosti získal 13 800 Kč a od banky 25 000 Kč.

Smrt je nepostradatelnou součástí našich životů, přesto kdykoli se s ní setkáme, jsme paralyzovaní. Nevíme jak se s ní vyrovnat nebo pomoci ostatním. Cílem projektu je uspořádat pro laickou veřejnost odborné diskuse, na kterých se bude probírat jak pomoci druhému v případě tragického úmrtí blízkého a jak téma smrti probrat s dětmi.

ČSOB pomáhá regionům

· Program má dvě kola – jarní a podzimní.

· Celkem získá finanční dar 60 projektů, čtyři v každém z 15 regionů.

· Tři vybírá odborná porota, čtvrtému udělí tzv. divokou kartu veřejnost.

· ČSOB přispěje částkou 2 250 000 Kč, veřejnost podle uvážení.

· V jarní části banka a veřejnost rozdělí 4 235 111 Kč.

· Celkem se přihlásilo 263 projektů.

· Nejvíce – 209 000 Kč – získala záchrana kostela u Nových Domků u Rozvadova.

· Od začátku programu bylo podpořeno již 350 projektů

· Celkem se za 7 let vybralo 38 000 000 Kč.



www.csobpomaharegionum.cz