Když v roce únoru 2022 vpadla ruská vojska na Ukrajinu, zapojil se Ball Aerosoll do sbírky, kterou spustil ČČK Kolín. „Kolegyně s nimi spolupracuje, a tak to zprostředkovala,“ předeslala ředitelka závodu Ball Aerosoll ve Velimi Lenka Přibyslavská. Společnost spustila sbírku, do které se navíc přidala i francouzská pobočka. „Zmínila jsem se kolegovy, takže k nám začaly plynout palety z Francie naložené věcmi, které byly potřeba a ve výsledku to bylo skoro dvacet plných palet,“ popisuje tehdejší dění ředitelka. Zásoby musely přivézt kamiony, které běžně vozí výrobní materiál.

Zapojili se i dobrovolní hasiči. Nakonec se o sbírce dozvědělo i nejvyšší americké vedení společnosti. Z USA pak přišlo na podporu Ukrajiny milion dolarů. Za ty se nakoupila spousta potřebných věcí. „Dokonce došlo na to, že firma zdvojnásobila každou částku, kterou na tento účel daroval jakýkoliv zaměstnanec,“ poznamenala ředitelka. Celkově zaměstnanci velimského Ballu vybrali tři tisíce eur, které firmy navýšila na šest tisíc.

Tím ale pomoc nekončila. Zaměstnanci společnosti se stali dobrovolníky v uprchlickém centru v Kutné Hoře. „Jednu dobu bylo i hodně ukrajinských dětí bez rodičů v Kutné Hoře. Byly tam pod patronací ČČK. My jsme měli dobrovolníky, kteří tam jezdili pomáhat,“ potvrzuje Lenka Přibyslavská, která sama u sebe doma ubytovala tři uprchlice z Ukrajiny - dceru, matku a babičku, než si našly nové bydlení.

Tato pomoc nezůstala bez povšimnutí. Za svou spolupráci s ČČK získala společnost několik ocenění. Už v září 2022 věnoval děkovné uznání za přínos ke zvládání ukrajinské uprchlické krize kolínský ředitel ČČK Michal Tasch. Letos v dubnu pak získal Ball poděkování za aktivní nasazení během cvičení IZS na stanovišti Kolona. A v neposlední řadě vyslovil v květnu společnosti uznání na půdě Senátu prezident Českého červeného kříže Marek Jukl. Ten při této příležitosti předal také medaili „Děkujeme“ z ryzího stříbra.

Tím příběh spolupráce společnosti s ČČK nekončí. Například v prosinci chce firma pomoci při akci darování krve. „A v případě jakékoliv další krize jsme samozřejmě připraveni okamžitě pomoci. Snad to ale nebude nutné,“ podotkla Lenka Přibyslavská.

Není to ale jen kolínský ČČK, s kým společnost v regionu spolupracuje. Intenzivně se zaměřuje i na školy. „Máme tady hodně exkurzí i děti na praxích. Pro nás je to nějaká investice do budoucna, ale současně i do těch dětí, aby měly možnost si vyzkoušet, jaká je to práce, jakým směrem by se chtěly ubírat. A máme tady velkou skupinu lidí, kteří se nad rámec své náplně práce věnují dětem,“ připomněla ředitelka.

Do budoucna pak chce velimská pobočka Ball Aerosoll povědomí o třídění odpadů. „Chceme propagovat udržitelnost a poukazovat na to, že třídit odpady je velmi důležité. Řada lidí stále neví, že hliník je recyklovatelný donekonečna a neztrácí svou kvalitu. I proto je to podle nás materiál budoucnosti,“ vysvětlila Lenka Přibyslavská. Z hliníku Ball vyrábí veškeré své obaly na aerosolní spreje, jako jsou například deodoranty.