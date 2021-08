V průmyslové zóně se budou prodávat další pozemky. I ty se zvláštním tvarem

O pozemky ve velké průmyslové zóně Kolín - Ovčáry je dalších několik zájemců. Zhruba dva hektary by v nejbližší době měly koupit pro dvě společnosti, jedna pražská, jedna kolínská. Probíhá také jednání mezi městem a společností, která by měla zájem o pozemky se zvláštním tvarem, takové, dalo by se říct zbytkové, jsou například úzké, takže na nich nejdou budovat běžné stavby.

Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry. | Foto: www.zonakolin-ovcary.cz