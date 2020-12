Bistro V Troubě v Rubešově ulici v Kolíně svítilo na dálku, stolky obsazené, lidé klábosili u vína. Naivní restaurant taktéž plný do posledního místa, které protiepidemická opatření umožňují. „Máme plno, je to takto celý den. Poslední tři dny je opravdu hodně zájem hostů, kdyby to tak mohlo být pořád,“ shrnula servírka v Naivce.

Před Stoletou stála skupinka dobře dvaceti kuřáků, uvnitř veselo, servírka v běhu, dva mladí muži za barem rozlévali a odmývali nádobí. Měli plné ruce práce. „Za chvíli zavíráme, lidi mají žízeň,“ smál se číšník.

„Využili jsme poslední den zajít na něco dobrého k pití. Nechodíme pravidelně, ale rádi zajdeme,“ popsal muž z dvojice sedící u vína. Další dvojice patří k pravidelným hostům. „Také jsme využili poslední možnost, kdy je ještě tento rok otevřeno,“ popsala.

Zaplněné stolky měli také v kolínském Monetu, v restauraci na rohu Kouřimské ulice a Karlova náměstí otužilci k posezení využili při troše přitopení i předzahrádku.

Rušno bylo i ve stovkami světel osvíceném Café & Bistro Tradice1894. I tam se hosté shodli, že chtěli ještě při poslední letošní příležitosti zajít posedět. „Máme plno, jsme rádi, než nám to zase zavřou. Od zítra budeme mít okénko,“ popsala servírka. Tradice je jedna z provozoven, které se hlásí k protestu proti vládním opatřením.

Podobně jako třeba hospoda U Labe a herna Synot v Týnci nad Labem. „Opravdu jsem nechávala otevřeno i po osmé hodině večer, ale bylo to k ničemu, lidé se bojí a stejně po osmé odcházeli,“ popsala provozovatelka Světlana Kubelková. A jestli otevře i v pátek? „To si nedovolím. A jako hernu mě stejně nezapnou,“ uvedla.

Symbolicky se k protestu připojí i Restaurace a Penzion Zlaté Slunce u hlavního silničního tahu Kolín – Praha. „V pátek necháme rozsvíceno, přidáme vlaječky,“ řekl majitel Pavel Hajtr. „Jsme v hrozné situaci, ale nebudeme se pouštět do věcí, za které by hrozily pokuty nám i zákazníkům. Už je to na hraně, peníze už pomalu došly, provozní věci musíte pořád platit, telefony, vodné, hypotéku, kompenzace od státu jsou absolutně nedostačující, to nepokryje ani elektriku,“ popsal majitel, který letos dokončil i penzion, celá rodina na něm pracovala dva roky a nakonec fungoval dva měsíce v létě.

Provozu známé restaurace a penzionu Zlaté Slunce se věnuje i manželka a syn. „Takže to odnášíme celá rodina. Nevidíme příliš do budoucna, zkrátka co bude dál. Docházejí nejen peníze, ale i síly, fyzické i psychické,“ zakončil majitel.