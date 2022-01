Uspět jen náhodou? Nemožné…

Zařazení do nejlepší stovky přitom přináší velkou prestiž mezi znalci – a současně skvělé doporučení i pro další milovníky vína. Organizátoři z Národního vinařského centra Valtice, které oceňování pořádá (a současně spravuje stejnojmennou degustační expozici), označují stovku držitelů zlaté medaile Salon vín 2022 za opravdu „nejlepší z nejlepších“. Ředitel centra Pavel Krška připomněl, že ti, kteří za své úsilí na vinici i následnou práce ve sklepě získali nejvyšší hodnocení, nejenom uspěli v konkurenci 2,4 tisíce přihlášených moravských a českých vín: pro úspěch museli profesionální degustátory nadchnout hned třikrát. Je to dáno soutěžním řádem s trojkolovým systémem hodnocení, jehož cílem je zaručit naprostou objektivitu při posuzování přihlášených vzorků.

Říčanští se dočkají referenda k parkování: v úterý po jarních prázdninách

Zlaté medaile získala trojice výrobců ze středních Čech – přesněji reprezentantů oblasti Čechy/Mělnická. Luděk Vondrák uspěl s ryzlinkem rýnským kategorie VOC Mělník (jde o označení „víno originální certifikace“ pro produkt vyrobený z hroznů vypěstovaných na vybrané vinařské trati patřících mezi nejvhodnější v daném regionu) ročník 2018, Jiří Lobkowicz pozlatil rulandské modré výběr z hroznů ročník 2018 a Česká zemědělská univerzita v Praze, k jejímž pracovištím patří i Vinařské středisko Mělník-Chloumek, zabodovala s rulandským modrým pozdní sběr ročníku 2019. Stříbrné medaile, kde už je držitelů 251, což plyne ze systému hodnocení (jde o vína, která postoupila do druhého kola a získala minimálně 84 bodů, avšak může se jednat nejvýše o 30 procent z počtu vín přihlášených do kola prvního), získala pětice vín z Mělnické oblasti. Opět bodovali zemědělská univerzita, tentokrát s rulandským bílým pozdní sběr ročník 2019 a Luděk Vondrák s ryzlinkem rýnským českým zemským vínem ročníku 2020 – a společnost jim mezi držiteli stříbra dělají hned tři produkty Vinařství Salabka působícího v Praze-Troji: chardonnay české zemské víno ročník 2019, rulandské modré české zemské víno ročník 2018 a ryzlink rýnský české zemské víno ročník 2017.

Vína, o nichž nikdo nepochybuje

Vína, která na základě odborného hodnocení získala medaile, lze označit za aktuální špičku nabídky z domácí produkce. Ředitel Krška k tomu připomíná, že jestliže soutěže vín jsou nástrojem objektivního srovnání kvality na trhu, národní soutěž Salon vín je vrcholem soutěží vín u nás. „Po celou dobu dvaadvacetileté existence ji zdokonalujeme a o tom, že se dílo daří, svědčí i bezkonkurenční zájem vinařů – a s ním spojená důvěra v nejvyšší možnou úroveň a objektivitu soutěže,“ zdůraznil. Jedním dechem dodává, že úspěch je také tím nejlepším doporučením: „Salon vín je garance výjimečné kvality vína, o které nikdo nepochybuje.“ Krška současně oceňuje, že se přihlašují stále noví účastníci – a to včetně řady menších vinařství. „Není to tak, že by Salon vín byl jen pro velké vinaře,“ pochvaluje si.

Do středních Čech putovalo 800 tisíc testů pro školy. Spotřebují je za tři dny

Do kolekce stovky vín oceněných zlatou medailí se dostaly produkty 55 vinařství a vinařských firem (přičemž nejpočetnější zastoupení mají výrobci z Bzence, Mikulova a Znojma). Zastoupeno v letošní zlaté kolekci je 21 odrůd. Jasnou převahu má ryzlink rýnský (17 vín), následovaný ryzlinkem vlašským (9) a dále rulandským šedým a veltlínským zeleným (po 8).