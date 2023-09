Továrna, ve které se vyrábí dva nejmenší modely značky Toyota, Aygo a Yaris, se dostala do potíží poté, co výrobní a skladovací prostory společnosti firmě Novares CZ Zebrak v Žebráku na Berounsku zničil v pondělí 14. srpna rozsáhlý požár. Podle automobilky nyní není jasné, na jak dlouho se výroba aut zastavila. „Termín obnovení plnohodnotného provozu v tuto chvíli nebudu komentovat. Děláme vše pro co nejdřívější rozjezd výroby,“ uvedl mluvčí automobilky Tomáš Paroubek.