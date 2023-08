V kolínské automobilce Toyota, kde v úterý 22. srpna začala neplánovaná odstávka výroby, linky nejely už při noční směně na dnešek. Chybí díly, které automobilce dodává společnost Novares CZ Zebrak.

Z výroby v TMMCZ. | Foto: Deník/Jana Martinková

Výrobní a skladovací prostory společnosti v Žebráku na Berounsku zničil minulý týden rozsáhlý požár. Podle automobilky nyní není jasné, na jak dlouho se výroba aut zastavila. Většina zaměstnanců ale podle zpravodajky ČTK do práce přichází, budou se například školit. Velké parkoviště před kolínským závodem je zaplněné zhruba z 90 procent, mezi 6:45 a 7:15 prošlo recepcí závodu zhruba 20 zaměstnanců. Po 08:00 bylo v továrně 828 lidí, řekl ČTK mluvčí automobilky Tomáš Paroubek.

Požár haly v průmyslovém areálu Žebrák:

Zdroj: Youtube

"Pracuju normálně, pro mě je normální pracovní den," řekl dnes před 7:00 ČTK Martin, který pracuje na údržbě. Z dalších zhruba deseti oslovených zaměstnanců nechtěl situaci nikdo další komentovat s odkazem na mluvčího automobilky. Většina pouze uvedla, že pracuje na pozicích, kterých se odstávka nedotkne, například IT, administrativa nebo údržba. Podle Paroubka se v pondělí vyráběla auta ještě na ranní a odpolední směně. Na noční směně, která začíná ve 22:00, už linky nejely. Množství v pondělí vyrobených aut nechtěl komentovat. V práci podle něj dnes chybí deset až dvacet procent zaměstnanců. Těm, kteří by za běžné situace pracovali u linek, společnost přidělí jiné úkoly. "Ty aktivity teď vznikají, jsou komunikované zaměstnancům, jsou to například tréninky nebo aktivity, které musí dělat během výrobní i nevýrobní činnosti, aby byl zajištěn chod a byli jsme připraveni kdykoliv rozjet výrobu," řekl Paroubek.

Délka odstávky se podle Paroubka nyní nedá určit. "Záleží to na dodavatelské firmě," řekl. K poškozenému dodavateli vyslala automobilka týmy svých zaměstnanců, kteří situaci monitorují. Letos zastavuje Toyota Motor Manufacturing Czech Republic výrobu v Kolíně neplánovaně podruhé. Kvůli nedostatku dílů nesjížděla z linek auta v únoru a částečně v březnu. Podle odhadů nevyrobila společnost kvůli omezením zhruba 25.000 aut. Kolínská automobilka produkuje v běžném režimu denně zhruba 1000 aut. Loni zvýšila po dvou slabších letech výrobu zhruba o čtvrtinu, vyrobila přes 202.000 vozů. Automobilka zaměstnává v Kolíně přes 3500 lidí v třísměnném provozu.