"V neděli na noční směně na svařovně, což je první fáze při výrobě auta, jsme naplnili linky, dnes ráno se naplnila lakovna a odpoledne bychom měli mít první auta na finální montáži a začneme vyrábět, jak jsme byli zvyklí. Tento týden spustíme plnou výrobu s tím, že v březnu budou omezené některé pondělní a páteční směny, kde doznívá, že v dodavatelském řetězci není vše tak, jak mělo být," vysvětlil Paroubek.

Kolínská Toyota v únoru zastaví výrobu. Automobilka nemá dostatek komponentů

Odstávka v kolínské továrně Toyoty začala 1. února letošního roku. "31. ledna zastavíme linky, celková doba zatím není známa, ale měla by to být větší část února. Důvodem je nedostatek dílů v dodavatelském řetězci s ohledem na komponenty do polovodičů," řekl tehdy Paroubek s tím, že chybí komponenty do obou modelů, které momentálně vyrábí, a to Aygo a Yaris. Drobná zastavení výroby kvůli chybějícím komponentů řešili ostatně v Toyotě už vloni.

Závod Toyota Motor Manufacturing Czech Republic v Kolíně.Zdroj: TMMCZ

Situace v dodavatelském řetězci je podle Paroubka nadále nejistá. "Věříme, že do budoucna se to ustálí, ale je těžké to předpokládat, teď se to stává víc než v minulosti, když se podívám na posledních deset let," doplnil. Do budoucna se podle něj může výpadek týkat jiného dodavatele.

Podle předsedkyně odborů automobilky Martiny Kleimodové se zaměstnanci o omezení výroby dozví více ve středu na setkání s vedením automobilky. "Netýká se to jen nás, ale všech výrobců aut, čipy nejsou nikde," řekla. Pro zaměstnavatele jsou to podle ní milionové ztráty. "Objednávky máme, mohli bychom jet sedm dní v týdnu, ale brzdí nás situace na trhu," doplnila Kleimodová.

Nejlevnějším automobilem Made in Czech Republic je nyní Toyota Aygo XZdroj: Toyota

Zaměstnanci, kterých se březnové omezení dotkne, mají podle Paroubka stejně jako v minulosti nárok na odměnu ve výši 80 procent průměrného platu nebo využijí takzvané konto pracovní doby, tedy odpracují si neodpracované směny v budoucnu.

Toyota Motor Manufacturing Czech Republic zaměstnává v Kolíně zhruba 3600 lidí. Pracují v třísměnném provozu od pondělí do pátku. Automobilka produkuje v běžném režimu denně zhruba 1000 aut. Loni navýšila po dvou slabších letech produkci zhruba o čtvrtinu, vyrobila přes 202.000 vozů.