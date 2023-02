„V úterý 31. ledna jsme zastavili linky, celková doba zatím není známa, ale měla by to být větší část února. Důvodem je nedostatek dílů,“ řekl mluvčí firmy Tomáš Paroubek na začátku měsíce. Nyní už firma zná přesnější informace o obnovení výroby.

„Plán je jasný, na konci února rozjedeme do normálního provozu celou fabriku, přesné datum sice ještě nevím, ale velmi pravděpodobně v posledním týdnu měsíce. Máme zprávy od dodavatelských společností, že chybějící součástky by již měly být schopny dodávat v domluveném množství tak, aby to neohrožovalo náš chod,“ uvedl Tomáš Paroubek.

V únoru se provoz fabriky ze třísměnného omezil na dvousměnný, na noční směnu se až do obnovení standardní výroby nechodí. „Za to jsme rádi. Během covidu jsme si tam toho proseděli dost, když jsme nic nedělali,“ podotkla zaměstnankyně továrny.

Dovolená, hodiny v práci, úklid. Jak přerušení výroby ovlivní zaměstnance Toyoty

Poslední výpadek Toyota zaznamenala v srpnu roku 2021, kdy výrobu odstavila úplně zhruba na pět týdnů. Důvodem tehdy byl nedostatek čipů do palubní elektroniky. Nyní podle Tomáše Paroubka chybí komponenty do obou modelů, které momentálně kolínský závod vyrábí, a to Aygo a Yaris. „Loni jsme řešili drobná zastavení výroby kvůli chybějícím komponentům, nyní se to týká obou modelů," doplnil mluvčí.

Přerušení provozu pro pracovníky kolínské Toyoty neznamená, že by celý měsíc seděli doma a nechodili do práce. Každé oddělení si docházku zaměstnanců určuje zvlášť podle potřeby. „Máme takzvané konto pracovní doby, což znamená, že nám mohou upravovat pracovní dobu podle toho, jak se to zrovna hodí. Takže někdo může dál chodit do práce celý týden, někdo bude chodit třeba tři dny, opravdu je to individuální,“ sdělila zaměstnankyně automobilky s tím, že někteří kolegové si i na část měsíce vybrali dovolenou.