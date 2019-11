Počítač Škodovka uvádí do provozu skoro na den přesně od chvíle, kdy před padesáti lety pořídila první IBM v Česku, které zakoupila složitým, kdy nejprve v Rakousku prodala auta, aby následně nakoupila zeleninu a díky šilinkům, které za ni obdržela, koupila počítač z Ameriky.

Nový superpočítač umí nepředstavitelné dvě biliardy početních operací za sekundu, díky tomu umožní výpočetně vysoce náročné aerodynamické simulace. Kapacitu počítače Škodovka využije také pro vývoj nových bezpečnostních prvků. Do budoucna by počet operací mohl stoupnout až na 15 biliard za sekundu a to v případě, že datové centrum poskytne větší kapacitu, což je v plánu.

Stroj stál 9 milionů euro, což je v přepočtu asi 229,5 milionů korun, to představuje přibližně čtvrtinu ročního rozpočtu Mladé Boleslavi, která ročně hospodaří s cca miliardou korun.

Škoda Auto výkonný stroj koupila částečně na leasing. Část peněz se má zaplatit na službách, superpočítače po dobu tří let zahrnují také technickou podporu.