Komplikace s odstávkami výroby zejména ve třetím čtvrtletí minulého roku byly způsobeny nedostatkem polovodičů, přičemž tyto problémy by podle předsedy představenstvy Thomase Schäfera měly odeznít ve druhé polovině letošního roku. Obavy o zhoršení situace ve výrobě aktuálně panují v souvislosti s válkou na Ukrajině. Řekli to zástupci vedení automobilky na úterní výroční tiskové konferenci.

Nejprodávanějším modelem loni zůstala Škoda Octavia. Té se prodalo 200 tisíc kusů.

Na přímý dotaz, zda také tento model vzhledem ke své popularitě čeká elektrická verze, odpověděl předseda představenstva kladně. „Samozřejmě chceme, aby tak populární verze zůstala v prodeji i v příštím období. A to se bez elektrifikace neobejde,“ uvedl Schäfer.

Škoda může kompletovat Octavie. Grupo Antolin po požáru opět částečně vyrábí

Právě elektrifikaci považuje vedení společnosti za jednu ze základních výzev pro nejbližší roky. „Připraveny jsou tři nové elektrické modely, které budou navazovat na úspěch stávající Škody Enyaq iV. Do roku 2030 chceme dosáhnout 50 až 70% procent našeho prodeje právě v rámci elektrických modelů,“ řekl předseda představena.

Přibydou dobíjecí stanice

S tím bude souviset i zavedení výroby elektrických komponentů a baterií. Pokračovat bude také budování dobíjecích stanic, jejichž počet se v Česku za loňský rok zdvojnásobil.

Enyaq vypadající jinak: Škoda Auto představila coupé variantu elektromobilu

Největším výrobním problémem těchto dnů je nedostatek kabelových svazků, jejichž část se vyrábí na Ukrajině. Podle zástupců firmy by však dodávky těchto součástí vozů měly být brzy obnoveny. Firma pak obnoví kompletaci aut zhruba jeden až dva týdny potom, co kabelové svazky znovu začnou proudit do výrobních podniků.