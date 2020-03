Škoda Auto přerušuje výrobu a to již ve středu 18. března. Informaci potvrdil předseda Odborů Kovo Jaroslav Povšík. Lidé zůstanou doma za 75 procent průměrné mzdy.

Škoda Auto. Ilustrační foto. | Foto: Deník

O uzavření závodu informoval po brífingu vlády premiér Andrej Babiš, který tvrdil, že se výroba ukončí v pátek. „Pan premiér nemá pravdu, pravděpodobně spojil dvě situace. Koncern Volkswagen se měl zavírat v pondělí, potom to zkrátili na pátek. U nás jsme dohodli, že k zastavení dojde ve středu ve 22 hodin, to zastavení bude trvat do 5. dubna do 22 hodin,“ popsal Povšík s tím, že jde o určitou paralelu na karanténu, kterou je nutné dodržet kvůli koronaviru.