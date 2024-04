„Stávající obchodní centrum je úspěšné, a proto jsme se rozhodli o jeho zdvojnásobení. Rozšíření proběhne směrem k velkému kruhovém objezdu, napojení zřejmě vyřešíme obezděnou rampou, jelikož budeme muset překonat asi čtyřmetrový výškový rozdíl,“ vysvětluje Kukačka. Druhý výjezd pak bude směřovat na silnici vedoucí k automobilce.

Poslední rozšíření proběhlo na konci minulého roku, kdy přibyl McDonald’s:

Největším trhákem bude pro kolínské obyvatele jistě nový hypermarket. Ten bude mít rozlohu přibližně jako fotbalové hřiště. „Původně jsme jednali se společností Kaufland, která měla zájem v Kolíně zřídit druhou pobočku. Nakonec jsme ale dali na četná přání z řad občanů a dohodli jsme se společností Albert, se kterou realizujeme řadu projektů i na jiných místech,“ prozradil Jindřich Kukačka. Albert tak v obchodní zóně doplní na poli prodejců potravin Lidl. Podle Kukačky se ale budou doplňovat, jelikož nabízí rozdílný sortiment a cílí na odlišné skupiny zákazníků.

Jaké obchody by se v novém obchodním centru měly objevit:

Albert, Jysk, KFC, Tedi, Trafficon, Sparkys, DM, CCC, Takko, Martes sport, Planeo elektro, Prospánek, Orion, Phase.

„Už s takovými projekty máme zkušenosti, takže věřím, že půjde o symbiózu.“ Druhou největší prodejnu zde otevře prodejce nábytku Jysk, pro který půjdou o druhou kolínskou pobočku. Ta bude ale v průmyslově zóně větší než stávající obchod na výpadovce na Prahu. V neposlední řadě je v plánu také vznik nové restaurace. Nedávno otevřený McDonald’s by totiž mělo doplnit KFC, které už svou pobočku provozuje také v OC Futurum. „KFC se v Kolíně daří a provozovatel AmRest usoudil, že by rád doplnil i toto obchodní centrum. KFC totiž často koexistuje právě v tandemu s McDonald’s a navzájem se doplňují,“ míní Jindřich Kukačka.

Stavba obchodního centra by měla začít v roce 2025, na polovinu roku 2026 je pak naplánované slavnostní otevření. „Sítě jako takové by měly být připravené, nebude to tak komplikované jako v případě stavby první části centra. Navíc v Kolíně je samospráva neskutečně schopná a rychlá, nikdy jsme neměli žádný problém. Takže věřím, že termín v podobě poloviny roku 2026 je reálný,“ doplnil jednatel společnosti Portin Jindřich Kukačka.