„Ještě se držíme, ale je to na hraně,“ potvrdil David Bělovský, provozovatel kolínské restaurace U Vodvárků. „Večery s muzikou jsou pro nás hlavní částí příjmu, teď samozřejmě žádné takové akce nepořádáme, aktuálně máme úplně zavřeno,“ říká s tím, že jako provozovatel v současné době vlastně jen platí a čeká, co bude dál. „Zásoby už docházejí, skoro půl roku jsme de facto bez příjmu. Přes léto jsme jeli, ale to ani zdaleka nenahradilo ztráty z jarních měsíců. Musíte platit energie a další výdaje, snažíme se udržet, ale už jsme přemýšleli i o ukončení provozu. Nicméně zdraví je na prvním místě,“ shrnul David Bělovský.

Nad vodou se drží i pečecká restaurace U Marka a Dobřichovská pivnice. „Zatím se ještě tak nějak plácáme,“ říká Dana Černá, provozovatelka restaurace v Dobřichově, která má aktuálně zavřeno. Ze sálu, kde se dřív pořádaly zábavy a další akce, vznikají byty, práce jsou v plném proudu. Jak to bude dál s hospodou, v této chvíli provozovatelka nedokáže úplně odhadnout.

„Uvidíme, co to s námi udělá, ale nevidím to dobře. První ránu nám dal zákaz kouření a pak dvě vlny koronaviru. Vždycky jsem byla optimista, ale teď se obávám, že nás to zlomí, že se lidi budou bát, zákazníci se k nám nevrátí a z pěti hostů hospoda nevyžije,“ popisuje Černá. „Bráním se tomu, abychom úplně zavřeli, doufejme, že bude líp,“ dodala přece jen s trochou naděje.

Italská restaurace Vespa na kolínském náměstí zvládá, jak se dá. „Sotva jsme se trochu vzpamatovali z jara, přišly podzimní problémy,“ řekl provozní Ladislav Müller.

„Menší hospody to, podle mého názoru, neustojí. My máme provozoven víc, ale záleží na tom, jak dlouho budou omezení trvat,“ říká s tím, že Vespa provozuje prodej jídel přes okénko plus rozvoz jídel. „Rozvoz jsme dříve dělali okrajově, teď jsem se na něj zaměřili víc, ale situaci to nezachrání. Jsme zhruba na 20 procentech tržby, to je hrozně málo. Snažíme se, abychom neztratili zákazníky,“ vysvětluje provozní. „Uvidíme, jak to bude s kompenzacemi. A také, jestli na ně dosáhneme,“ zakončil Ladislav Müller.