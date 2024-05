Tomáš Šulc neváhal, byl od začátku rozhodnutý pokračovat v rodinné tradici. „Letos je to přesně deset let od toho, co hospodu převzal Luboš Šín, můj otčím. On tam především s mojí mámou strávil opravdu dlouhou dobu a z Jiskry se pro nás stala taková srdeční záležitost,“ předeslal Šulc, proč se přihlásil do výběrového řízení na provozovatele, které nakonec vyhrál. Jeho rozhodnutí podpořily i reakce od některých rodičů dětí ze Sparty Kolín a klubu samotného.

Po konci fotbalové sezony chystá nový provozovatel úpravu vnitřního prostoru, aby byl podle jeho slov více útulný. „Nabídka bude víceméně stejná jako byla. Možná to trochu rozšíříme, ale nebude to nic velkého. Také bych byl rád, kdyby ten prostor více ožil a už mám v hlavě nějaké plány, ty si zatím nechám pro sebe. Doufám, že to Kolíňáky, a Zálabáky především, osloví a budeme se na nějakých akcích potkávat,“ uvedl Tomáš Šulc s tím, že lidé mají určitě sledovat facebookový profil restaurace, kde se včas dozví vše podstatné.

Otevírací doba restaurace Jiskra byla v posledních letech v symbióze s fotbalovým klubem, což se podle všeho nezmění. V týdnu se tak bude otevírat po 15. hodině, o víkendech už ráno. „Určitě je možné si u nás domluvit oslavy narozenin, firemní večírky nebo klidně i svatby. S hosty se vždy domluvíme, stačí nás kontaktovat, třeba i prostřednictvím Facebooku. Chtěl bych rozšířit nabídku vyloženě pro tyto akce, ale to je také zatím pouze koncept v mé hlavě,“ prozradil Šulc.

Přechodná doba ve stánku

Aby si lidé mohli při fotbalových utkáních třetí nejvyšší české soutěže Sparty Kolín zakoupit občerstvení po dobu uzavření podniku, zařídil Tomáš Šulc s rodinou pod záštitou klubu alespoň provizorní stánek. „Bylo to náročné, protože jsme neměli žádné skladovací prostory vše nakupovali pouze na daný víkend. Naštěstí nám vycházelo počasí a musím říct, že to také mělo něco do sebe. S klubem jsme si vyšli vzájemně vstříc a bylo hezké, když přišli první zákazníci s tím, že ,konečně si tady dáme kafe'. Dlouhodobě bych ale takto určitě fungovat nechtěl,“ míní Šulc.