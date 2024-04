O rok později se rozhodli začít prodávat systém Vyfakturuj.cz. „Martin jej původně naprogramoval pro vlastní účely, jelikož mu žádný podobný program nevyhovoval,“ vysvětluje Edita Dostálová.

Zdroj: Petr Procházka

Začínali u sebe doma v ložnici, kde měli dva stoly a vypolstrované dveře, aby nebyl slyšet dětský hlahol. „Pracovali jsme bez víkendů a já jsem se starala o děti, zatímco Martin a jeho kamarád z Brna programovali nový systém,“ vzpomíná Edita Dostálová na rané dny společnosti.

První rok společného podnikání byl náročný. Firma se ale postupně rozvíjela, přibývali klienti - a tak i noví zaměstnanci. Posléze vznikl i druhý produkt SimpleShop a firma následně získala i svůj současný název. Ten původní byl totiž Webovky.cz a ten podle Martina Dostála příliš neladil s nabídkou společnosti tvořící fakturační systém a nepůsobil tak důvěryhodně.

„Základní podmínkou pro nový název byla volná česká doména. Zároveň se nám líbila písmena D a B vedle sebe, až nakonec vznikl Redbit. Červenou máme rádi a bit patří do IT prostředí,“ sdělil Martin Dostál.

Nechceme být obří korporát

Dnes se Redbit profiluje jako firma s rodinným nádechem, kde lidé spolupracují a scházejí se i mimo práci. Kolem manželů Dostálových je kolektiv mladých lidí a firma má v plánu se dále rozvíjet. „Při výběru nového zaměstnance nekoukáme jen na jeho profesní kvality, ale také na to, aby nám zapadl do týmu. Proto si při náboru dáváme oboustranný čas na rozmyšlení, kdyby to jedna či druhá strana necítila,“ popsala Edita Dostálová.

Pravomoci si Dostálovi rozdělili. Zatímco Martin je šéf vývojového oddělení, Edita se stará o marketing a péči o zákazníky. „Rozrůst se chceme maximálně na třicet lidí, aby tu pořád platilo to, že se všichni znají. Rozhodně naším snem není korporát o pěti stech zaměstnancích,“ shodují se.

Co naopak jejich snem je, to je pořádání vzdělávacích akcí podobným Barcampu Kolín z roku 2018 a 2019. Přáli by si rovněž vytvořit technické centrum, kde by se lidé mohli setkávat, předávat si znalosti a zkušenosti. „Chceme rozvíjet nové produkty a služby, které budou odpovídat moderním trendům a potřebám našich zákazníků,“ doplnila Edita Dostálová.