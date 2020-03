„Prvotním impulsem byla informace v mediích, že v porodnici v Podolí chybí dva tisíce roušek. Tak mě napadlo, jak jsou na tom lékaři v Českém Brodě. Vůbec jsme netušili, jestli o ně bude zájem. Z počátku jsme obvolali doktory, pro které běžně pereme, a zjistili, že zájem je enormní,“ popsala start akce. „Po zájmu zdravotníků, složek integrovaného záchranného systému a stacionáře Zvoneček bylo jasné, že to s manželem samotní nezvládneme,“ dodala.

A tak oslovili své zaměstnance, kteří by zůstali doma kvůli zmenšenému objemu práce vinou toho, že prádelna přišla o své zákazníky a nebylo by co zpracovávat. „Reakce byla naprosto fantastická. I když bylo všem jasné, že budou v práci zadarmo, byl jejich zájem tak veliký, že vyvstal úplně jiný problém, a to nedostatek šicích strojů. Ale i to holky, jak jim familiárně říkáme, zvládly. Stačilo pár telefonátů rodinám a za chvilku jsme měli strojů dostatek,“ uvedl Michal Rassl.

Prádelna měla dostatek svého materiálu, a tak zásobila ty nejpotřebnější v Českém Brodě látkovými rouškami. Za uplynulý týden jich švadleny stačily ušít a distribuovat po městě přes jeden a půl tisíce. A cena?

„Vždyť je to pro instituce, které nás mají chránit. Ani na chvilku jsme neuvažovali, že bychom to pro ně dělali za peníze. Jim patří obrovské poděkovaní. Stejně jako našim holkám, které se zdarma zhostily nelehkého úkolu. I za cenu zatejpovaného ramene,“ ukončili své vyprávění manželé Rasslovi. „Nastávající týden bude snad klidnější, od pondělí bychom chtěli trochu zvolnit. Ale hlavně, ať to všechno dobře dopadne,“ rozloučili se Rasslovi.