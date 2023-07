Poříčanská společnost Beneš a Lát se stala vítězem desátého ročníku Zvláštní ceny TPA Gentlemanská firma roku 2023. Spolumajitel a finanční ředitel Jan Lát cenu převzal na galavečeru Czech Top 100 ve Španělském sále Pražského hradu.

Firma Beneš a Lát se zaměřuje na výrobu slévárenských polotovarů, přičemž klade velký důraz na inovace, hledání nových řešení a technologií. Investuje tak například do technologií 3D tisku pro výrazné zlepšení parametrů licího procesu. Kromě toho věnuje zvláštní pozornost otázkám ekologie i společenské odpovědnosti. Organizuje také nejrůznější edukační programy pro své zaměstnance, ale i školy a zájmové organizace. Založila rovněž dceřinou společnost seva-czech s.r.o., která poskytuje pracovní místa pro handicapované.

To vše nyní hodnotitelé ocenili. Rostislav Kuneš, ředitel TPA a člen Výkonného výboru Gentlemanské firmy, uvedl, že je společnosti Beneš a Lát velmi zaujal zodpovědný přístup k podnikání ve všech oblastech.

„Se zodpovědností vůči dalším generacím vysazují pravidelně ve všech areálech stromy a dbají na okolní zeleň. Málokdo by čekal, že součástí některých areálů jsou louky pro ovce, nebo že v jednom z nich dokonce nalezneme nádrž se pstruhy. Ve všech provozech řeší vytápění a ohřev vody z odpadního tepla z technologií, a zaměřují se i na rozvoj elektromobility,“ poznamenal Kuneš, podle kterého je Beneš a Lát příkladem toho, že i takovýto obor podnikání může prosperovat v souladu se zodpovědným přístupem k životnímu prostředí.

Za pozornost však podle jeho vyjádření stojí i péče o zaměstnance a jejich rozvoj. „Mezi významné vzdělávací programy patří slévárenská akademie, která funguje již 20 let nebo dvousemestrální kurz měkkých dovedností Master BL. Pozornost směřují i do školek, škol a zájmových organizací. Před pěti lety založili společnost seva-czech s.r.o., která drží status chráněné dílny a zaměstnává více než 50 osob, z nichž 80 procent je nějakým způsobem handicapováno. Díky tomu se mohou snadněji zapojovat do běžného života,“ zdůraznil.

Spolumajitel a finanční ředitel Jan Lát ocenění převzal na galavečeru Czech Top 100, který se konal 22. června ve Španělském sále Pražského hradu.

„Udělení zvláštní ceny TPA Gentlemanská firma roku 2023 nám udělalo obrovskou radost. Jako rodinná firma navazujeme na bezmála 90 let dlouhou historii, kterou definuje to, že v čele společnosti v podstatě po celou dobu stál někdo z rodiny – tři generace téměř bez přerušení,“ připomněl a sdělil, že vedení společnosti je přesvědčeno, že podnikání musí být ohleduplné a odpovědné, a že dlouhodobý prospěch v širším okolí je mnohem hodnotnější než krátkodobý zisk. „Získání titulu Gentlemanská firma roku je pro nás potvrzením, že i okolí náš přístup vnímá jako správný,“ řekl mimo jiné bezprostředně po převzetí ceny.

O společnosti

Srojírenská společnost Beneš a Lát působí na trhu od roku 1934 a zaměřuje se na výrobu slévárenských polotovarů ze slitin hliníku a zinku. Během bezmála devadesátiletého rozvoje se portfolio technologií a schopností kontinuálně rozrůstalo až do dnešní podoby. Firma klade velký důraz na inovace. Nyní se zaměřují například na investice do technologií 3D tisku, kterým zajistí zlepšení parametrů licího procesu a své znalosti aplikuje i ve slévárenství. Od 70. let také přináší radost dětem prostřednictvím své značky Seva, která je zaměřena na výrobu stavebnic a hraček. Ty se opakovaně objevují na TOP žebříčcích hraček odborné veřejnosti v ČR



O soutěži

Soutěž Gentlemanská firma roku oceňuje již 10 let společnosti, které při svých úspěšných ekonomických aktivitách ctí principy etiky, společenské odpovědnosti, podpory rozvoje vědy a výzkumu, ekologie a dlouhodobé udržitelnosti podnikání i péče o vlastní zaměstnance podporou jejich kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit. Každým rokem se přihlásí mnoho zajímavých projektů.