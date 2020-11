Něco málo prý pivovar vaří, ale sládek očekává, že i to skončí. „Když nyní uvařím pivo, půjde ze sklepa v prosinci,“ vysvětlil fakt, že dnes se v pivovarech chystá pivo na Vánoce. Jestli ale adventní a vánoční čas prodej zvedne a do jaké míry, nelze dnes odhadnout.

Pivovar nyní prodává přes okénko, zájem ale není velký. „Třeba v úterý jsme prodali čtyři petky,“ popsal Roman Charvát a dodal, že je to podobné každý den a takové prodeje nezaplatí vůbec nic.

Na nule jsou pro pivovar v dnešní době pochopitelně i dodávky do restaurací. „Už to není ani na hraně, ale daleko za hranou. Není na výplaty, na splátky úvěru, prostě stop. Snažíme se pivo chránit při nízké teplotě, aby zrálo. Je ale otázkou času, zda vydrží. Jak to budeme dělat dál, nemáme představu,“ řekl majitel pivovaru. Vylévat pivo ale prý zatím nemusel.

Veselo není ani pivovarníkovi Milanu Starcovi z Černokosteleckého pivováru, kde mají i zájezdní hostinec. Jaro bylo prý ještě schůdné, nyní je situace horší. „Prodáváme přes okénko, máme velkou reklamu, e-shop, ale stejně jsme na 20 procentech normálního prodeje,“ uvedl Starec. Nezbylo než část zaměstnanců, kteří třeba pomáhali zčásti v restauraci, zčásti v pivovaru, propustit. „Musíme se adaptovat. Jídlo i pivo nadále vaříme, máme silná piva, která dlouho vydrží,“ shrnul pivovarník.

Snad jediný, koho se koronavirová krize prakticky nedotkla, je pivovar Svatý Ján v Polepech. „Není to ale proto, že by nás potkalo takové štěstí. Je to nastavením. Říkám tomu komerční koníček. Parametry máme stejné jako v každém jiném pivovaru, ale vaříme v malém,“ prohlásil sládek Martin Karaivanov, pro něhož je vaření piva vedlejší činností. „Kdybychom ale měli pivovar jako hlavní činnost, postihly by nás problémy jako všechny ostatní,“ dodal.

Pivovaru tak nyní vlastně pomohlo, že nemá vlastní hospodu a do restaurací dodával vždycky jen minimálně. „Klientela, která si k nám chodí pro pivo, je stále stejná. A kdo teď nemůže do hospody, zajde k nám. Pokles prodeje jsme nezaznamenali,“ doplnil Martin Karaivanov. „Vůbec nezávidím pivovarníkům, kteří teď musí udělat rozhodnutí, zda vařit na Vánoce. Protože není na základě čeho se rozhodnout,“ shrnul Karavainov.