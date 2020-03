ON-LINE ke koronaviru ZDE

Pokud jejich hlavním odbytištěm byly restaurace a hospody, jejich majitelé nyní řeší velkou otázku, co v současné situaci dělat. Minipivovary, které ale zásobují spíše koncové zákazníky, jsou relativně v klidu. Některým se navíc jejich odbyt dokonce mírně zvýšil.

Zásadním problémem je ale pro obě skupiny fakt, že se příliš nedá počítat s pivními slavnostmi, které se obvykle konají v dubnu a květnu. Ty jsou buď zrušeny, nebo je termín nejistý a sami organizátoři neví, jaká opatření budou platit. „Každoročně jsme se zúčastnili Jarní ceny českých sládků. Letos to nebude,“ řekl Martin Karaivanov, který provozuje Pivovar Svatý Ján.

„Jsme ale velmi malý pivovar, náš objem je malý a protože nemáme hospodu, jsou k nám lidé zvyklí chodit pro pivo v obalu. V tuto chvíli se v tomto ohledu nic nezměnilo,“ řekl. Kvůli tomu se ani nechystá změnit svůj byznys tak, že by třeba pivo rozvážel. „To spíše řeší pivovary, které obvykle mají hospody, případně je zavážejí. Když tohle nefunguje, tak hledají jiné způsoby. My jsme tohle nikdy neměli, ani nepotřebuji zvedat objem, nedokázali bychom vyrobit víc,“ podělil se o svoji zkušenost.

Za velmi špatnou označil současnou situaci Milan Starec z Černokosteleckého pivovaru. „V podstatě šel odbyt na nulu, zásobovali jsme pět našich hospod, ale všechny jsou zavřené,“ popsal stav věcí. Pivovar tak zkouší prodávat své zboží na dálku. „Dělám velkou reklamu na internetu, ale je to hrozně špatně, protože se o to snaží všechny pivovary. Některé jdou pod cenu, aby se toho vůbec zbavili,“ popsal konkurenční boj současnosti.

"Co se týká poškození byznysu, které se bude těžko napravovat, v případě hospod je taková situace už velmi aktuální," řekl. Návrat do režimu před koronavirem tak bude velmi složité, pokud vůbec bude možné, vzhledem k omezením, která stále trvají; a nikdo neví, jak dlouho ještě vlastně trvat budou a hlavně v jaké podobě. „Co se týká pivovaru, tak asi měsíc,“ odpověděl na dotaz, jak dlouho vydrží v takovém omezeném režimu pivovar fungovat, než to začne být problém.

Zkritizoval i to, že se podmínky neustále mění. „Nevíme, co s s tím. Na něco se připravíte, ale oni v noci oznámí, že hospodu otevřít nesmíte, takhle to je se vším. Jen vyhazujeme co se kazí. Budeme si dávat žádosti, aby nám vrátili spotřební daň, která je skoro zaplacená,“ uvedl Milan Starec.

Pro Zdeňka Havlíka z Pivovaru Prádelník není tento obor jediným příjmem; přesto dělá, co může. „Budu prodávat PET lahve mezi vraty. Do hospod nedodávám. Prodeje větších obalů ale stagnují, nějaký propad tam asi bude,“ naznačil. Nečeká ale, že by se ho současná situace nějak více dotknula. „Pivo teď nevařím, nemám z čeho. Kvasnice nejsou dostupné, výroba bude zastavená, dokud se nezlepší situace,“ podotkl. Bude tak prodávat skladové zásoby. „Zbytek budu muset vylít, když se zkazí,“ posteskl si pivovarník.