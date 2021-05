Plánované pondělní otevření zahrádek řeší provozovatelé restaurací napříč regionem. A dělá jim poměrně velké starosti. Nejde totiž pouze o samotné přichystání prostoru. Personál jednotlivých podniků musí vymyslet, jak dodržovat vládní nařízení v podobě kontrol negativních výsledků testů u příchozích hostů. Navíc má být opravdu ošklivo. Nejen to vede k tomu, že od pondělí nebudou na Kolínsku v provozu zdaleka všechny zahrádky před restauracemi.

Zahrádky hospod a restaurací (ilustrační foto). | Foto: Deník/Veronika Zimová

Neotevřou třeba ve Vigvamu v Němčicích. „Pojedeme dál v módu zavřeno,“ potvrdil jednatel Petr Beníšek, který prý počká, až se otevře hotel a vnitřní. „Teď bych poslal do kuchyně dva kuchaře, dva lidi na plac a nakonec by k nám zavítali dva cyklisté. To ne. Jsme na vesnici, nejsme na náměstí v Kolíně nebo na kolonádě v Poděbradech, kde otevření zahrádek má smyl,“ doplnil důvod toho, proč se zdejší venkovní prostory v pondělí neotevřou.