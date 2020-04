/FOTOGALERIE/ Vláda postupně uvolňuje protiepidemická opatření, a tak i na Kolínsku v pondělí 27. dubna otevřely další obchody. Jednou z prodejen, kam se zákazníci podívali po delší době, byl obchod s obuví. „Odpoledne už to bylo volnější, ale dopoledne byl opravdu nával, spousta zákazníků,“ popsali například u Bati na Karlově náměstí v Kolíně.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

VF typ, vzorková prodejna žaluzií v Pražské ulici, zažila podle Jolany Ulrychové běžný provoz, žádný nával nebyl. Otevřela se i velká část prodejen v obchodním centru Futurum Kolín.

„Všechny provozovny v našem nákupním centru, které otevřely, splňují podmínky dané usnesením vlády. Tedy, plocha každé jednotlivé provozovny přístupná veřejnosti nepřesahuje po vymezení a vytyčení ohraničovacími páskami 2500 metrů čtverečních, tyto provozovny se nacházejí v nákupním centru, jehož prodejní plocha za tohoto stavu nepřesahuje 5000 metrů čtverečních a současně nejde o provozovny, na které se dosud vztahuje jiné omezení, například kadeřnictví, manikúra nebo některé restaurační provozy,“ předeslal za OC Futurum Kolín Jakub Velen, mluvčí CPI Property Group.

Od pondělí jsou ve Futuru otevřené supermarket Billa, Benu lékárna, DM Drogerie, Tabák Geco, květinářství Flamengo, Fokus Optik, Zvěrokruh, Orion, Tescoma a Indecor, Intersport, Erotic City, Knihy Dobrovský, papírnictví Familio, Nordblanc, Meatfly, Sam 73, Exe Jeans, VK Vinotéka, JRC Gamecanetrum a Dráčik.

Centrum je pro návštěvníky otevřeno od 10 do 18 hodin, pouze některé obchody, jako je Billa, Benu lékárna nebo DM drogérie, mají otevřeno od 8 do 20 hodin. Vedle toho někteří nájemci zmenšili prodejní plochu a současně všichni zaměstnanci dbají na přísné dodržování hygienických opatření, kontrolují dvoumetrové rozestupy mezi zákazníky a preferují bezkontaktní platby.

„V rámci minimalizace rizika šíření nákazy jsme v našich centrech zavedli celou sérii preventivních hygienických a provozních opatření ještě dříve, než došlo k omezení provozu, a stále v nich pokračujeme. V rámci opatření jsme například rozmístili dezinfekce ve společných prostorách a na toaletách, zásadně se zvýšila intenzita a četnost dezinfikování veškerých podlahových ploch, tlačítek ve výtazích, zábradlí, madel, dveřních klik nebo židlí, respektive všech povrchů,“ připomněl Jakub Velen.

V obchodním centru jsou také umístěné polepy upozorňující zákazníky na potřebu dodržovat dvoumetrové rozestupy, současně je nadále zavřený foodcourt a z pasáže je odstraněn veškerý nábytek určený k sezení. „V tuto chvíli si troufám říci, že naše obchodní centrum patří k nejčistším a nejbezpečnějším veřejným prostorům v Kolíně,“ dodává Jakub Velen.

Futurum v době uzavření pravidelně připravovalo pro své zákazníky videonovinky, další se připravují. K uveřejnění by mělo dojít během tohoto týdne. „Ve videu zákazníky seznámíme se všemi novinkami a také s tím, jak je OC Futurum připraveno na veškerá hygienická pravidla a opatření,“ dodal mluvčí.

Nadále platí, že dárkové šeky do Futura, které končily v březnu či dubnu, mají prodlouženou platnost o tři měsíce.

A jak to vypadá nyní v obchodech, které měly i v době pandemie otevřeno, například v galanteriích? „Ve sklech je stále vyprodáno to, co se používá na šití roušek. Bílé nitě, gumy apod. Něco jsem sehnala, ale už to zase dochází. Lidé chodí průběžně, dovnitř vstupují po jednom. Zatím to není jako normální provoz,“ popsala Marcela Horáčková z prodejny bytového textilu Saxum v Legerově ulici v Kolíně.