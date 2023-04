S čím jste mlékárnu zakládal? Inspiroval jste se nebo jste měl vlastní důvody?

Pro mlékárnu jsem se rozhodl proto, že jsem jednak chtěl zhodnotit naši produkci mléka a zároveň zkusit vyrábět kvalitní potraviny, o které jsme, bohužel, ochuzení. Vzhledem k velkému zájmu o naše výrobky jsem rád, že se to povedlo.

Jak celý proces získávání mléka začíná?

Máme čtyři dojící roboty čtvrté generace. Když kráva přijde, systém načte její respondér, aby zjistil, jestli nemá od posledního dojení příliš krátkou pauzu. Pokud tomu tak není, dojde k masáži vemene, aby se uvolnil hormon štěstí oxytocin a vše šlo přirozeně. Navíc se zajistí dostatečná hygiena. Poté se laser přesně zaměří a stroj se přisaje. Pokud dojde k chybě, tak případně proběhne korekce. Kráva navíc dostane přesně vypočítanou dávku granulí jako odměnu.

Podle čeho takovou hodnotu počítáte?

Zaměstnanci starající se o výživu nastaví, kolik granulí by každá kráva měla dostat podle užitkovosti. Například na čtyřicet litrů by kromě krmiva z haly měla dostat navíc ještě šest kilogramů granulí. Takže zvíře přijde, systém jej přečte a zjistí, že dojí denně v průměru tolik a tolik litrů a měla by dostat takové množství granulí. Tím to ale nekončí, jelikož my vidíme i to, kolikrát chodí každý den dojit a podle toho se ji vypočítaná dávka dělí. Takže když se vrátíme ke zmíněným šesti kilům, tak třikrát denně dojící zvíře pokaždé dostane dva kilogramy granulí jako odměnu. Ale pokud přijde později než obvykle, systém gramáž dopočítá a dostane třeba 2,15 kilogramu.

Mléko poté prochází nějakou kontrolou?

Ano, samozřejmě. Ihned při dojení dochází k pěti analýzám kvality. Pokud je vše v pořádku, počítač mléko pošle přes chladič dál ke zpracování. Každopádně první nadojená část jde vždy do jímky, jelikož by v ní mohly být bakterie. Pokud dojde k zachycení nekvalitního vzorku, robot poté automaticky vše umyje. Jinak se čistí po osmi hodinách kompletně.

Zdroj: Deník/Petr Procházka

Co může s mlékem být a musí se ve všech případech zlikvidovat, pokud nevyhovuje pro prodej?

Pokud zjistíme krev či zánět, mléko putuje do jímky. Ještě můžeme zachytit nadlimitní nález takzvaných somatických buněk, což jsou mrtvé bílé krvinky. Norma je do 400 tisíc v mililitru, více už je nestandardní. To vše kontroluje stroj sám. Pokud není závada zásadní, putuje mléko k telatům.

Jak se dále zpracovává mléko pro lidskou spotřebu?

Ze zákona musí mléko projít pasterizací. My díky veškeré hygieně, kterou tu dodržujeme, máme povolenou nejnižší teplotu pasterizace v republice, a to 72 stupňů Celsia. Takové metodě se říká šetrná, při této teplotě hubíme veškeré patogeny, ale všechny minerály, laktobacily a vitamíny v mléku zůstanou. Co já vím, tak většinou se pasteruje na 125 stupňů Celsia. Naše všechny výrobky tedy obsahují laktobacily, jenž potřebujeme ve střevech a podporují nám imunitu.

Kde všude si lidé mohou vašeho dobroty koupit?

Zárukou nabídky celého našeho sortimentu je náš vlastní obchod v Ohařích v areálu firmy. Zde naleznete všechny naše výrobky a navíc nabízíme i produkty spřátelených prodejců jako například lahůdky Fiala či limonády Zon. V Kolíně máme pobočku na Zálabí v Mlýnské ulici, kde sdílíme prostory s cukrárnou. Dále dodáváme do potravin Andílek v ulici Benešova, ale samozřejmě i do jiných obcí. Nejvíce do Prahy, nabízí nás i rohlik.cz.