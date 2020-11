STK v Kolíně Sendražicích standardně neobjednává, byť se zatím všem zaměstnancům nákaza vyhýbá. Podobné je to ve Velimi. Občas je šťastnou náhodou řidič, který přijede ráno, hned na řadě, pravděpodobnější je ale čekání. „Po poledni už je lepší zavolat, jestli nemáme plno,“ uvedli zaměstnanci velimské STK.

V ČSAD Polkost v Kostelci nad Černými lesy, kam se rovněž nelze předem objednat, operátorka potvrdila, že mají stále nával. Hodily by se i další ruce navíc, v současné době tamní STK hledá technika.

„Permanentně nestíháme bez ohledu na covid, teď máme navíc kvůli pandemii zkrácenou provozní dobu,“ uvedla černokostelecká operátorka s tím, že navzdory nouzovému stavu přijíždí stále více lidí. Denně kolem padesáti, i když ne všichni míří na STK a emise, někoho čeká jen evidenční kontrola.

Pokud zákazník dorazí už před šestou hodinou, dostane se brzy na řadu. Po osmé nebo deváté už má před sebou většinou tři až čtyři hodiny čekání. A před polednem? To už je zpravidla odkázán na následující den. „Nabíráme tak do jedenácti. Lidé někdy přijedou v půl páté odpoledne a diví se, že už je nevezmeme,“ poznamenala operátorka.

Také do STK v Čáslavi je nezbytné dorazit brzy ráno a čekat. Ani tam objednávky nepřijímají. Možnost objednání na STK má UNIKOM Kutná Hora, ovšem v on-line rezervačním systému už nyní nejsou žádné dostupné termíny na listopad ani prosinec.

Naděje na objednání

Špetka naděje na objednání ještě zbývá v Lysé nad Labem. „Měli jsme zaměstnance v karanténě, teď je to už trochu lepší. Objednávky přijímáme pouze na pátky. Tento už je beznadějně plný, další se už také začíná dost plnit,“ potvrdila zaměstnankyně lyské STK Marcela Hlaváčová.

V ostatních všedních dnech se řidiči v Lysé nad Labem také musí postavit do fronty a čekat. „Kdo přijede ráno kolem sedmé, toho vezmeme. Zatím se nestalo, aby se na takového zákazníka nedostalo. Před polednem však už nenabíráme,“ dodala Marcela Hlaváčová a připomněla, že vozidla k provedení technické kontroly se přijímají do doby naplnění kapacity kontrolních linek.

Aktuálně má STK v Lysé nad Labem až do odvolání od pondělí do čtvrtka o dvě hodiny zkrácenou provozní dobu.

Vozidla na STK objednávají a dokonce by měli i volný termín ještě do konce tohoto týdne ve firmě ProAuto Louda. Akorát musí řidiči z Kolínska počítat s tím, že se vypraví až do Chlumce nad Cidlinou.