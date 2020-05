Jedním ze zájemců je například společnost UBC, která vyrábí sanitární techniku. V kolínské průmyslové zóně by chtěla mít výrobní centrum koupelen pro celou ČR, měl by tam být i velkoobchod a maloobchod. „Mají zájem o docela velký pozemek, zhruba sedm hektarů,“ upřesnil starosta Michael Kašpar. Podotkl zároveň, že v současné době se o plochy v zóně hlásí hodně českých i přímo lokálních firem. A vůbec to nejsou firmy z oblasti automobilového průmyslu.

Dalším zájemcem je třeba kolínská firma J. M. Kapa, která by měla koupit pět hektarů a kompletně do průmyslové zóny přesunout výrobu. „Tento záměr by měl jít do zastupitelstva co nejdříve, jednání jsou už ve velmi pokročilé fázi,“ uvedl starosta.

I další zájemce je firma z blízkého okolí Kolína, konkrétně Vrata Roček. Ta má zájem o jeden hektar pozemků. O stejnou plochu se hlásí i společnost Linarit, tedy zámečnická výroba, zpracování dřeva a další zájemce se stejným zaměřením výroby.

Další záměr, který bude městská rada teprve projednávat, je zájem společnosti VTech Investment, která se zabývá zpracováním materiálů ve vakuovém prostředí. I ona by chtěla koupit jeden hektar.

Zajímavým projektem, který by se mohl v zóně uskutečnit, je záměr společnosti Organic technology Moravia, která se věnuje zpracování bioodpadu a u Kolína by měla zájem o dva hektary pozemků. V zóně by tedy mohla vyrůst bioplynová stanice.

„Řešili jsme to s životním prostředím, jedná se o hermeticky uzavřený provoz, takže by nemělo docházet k úniku zápachu. Jedna bioplynová stanice této firmy už stojí v Rakousku,“ předeslal starosta Kašpar a naznačil případné výhody pro město.

Kolín likvidace bioodpadu stojí přes dva miliony korun ročně. A pokud by v zóně byla firma, která by ho vzala zdarma nebo dokonce vykoupila, je to jistě něco, co minimálně stojí za úvahu. I kdyby to byla jen část bioodpadu z města vzhledem k tomu, že společnost zpracovává hlavně bioodpad z restaurací, třeba tuky. Nejnovějším zájemcem o koupi pozemku v průmyslové zóně jsou stavebniny, které by zabraly dva hektary.

Svého času Kolín jednal o prodeji pozemků v zóně tureckému investorovi. Město podle slov starosty zrušilo rezervaci, kterou si turecká firma udělala. „Jednání trvalo rok a půl, z našeho pohledu bylo velice zdlouhavé, firma nedodržela několik termínů, měla si například založit českou entitu, zdlouhavě se řešily smlouvy včetně překladů do turečtiny,“ nastínil Michael Kašpar.

O ten samý pozemek následně projevila zájem právě firma J. M. Kapa a chce i dvakrát větší plochu. Turci chtěli dokonce od města vybudovat přístupovou komunikaci, která by stála zhruba tři miliony. J. M. Kapa si na vlastní náklady vybuduje příjezd přímo z hlavní komunikace. „Takže na radě jsme rozhodli, že už Turkům rezervaci držet nebudeme,“ potvrdil starosta.