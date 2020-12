Řidiči ještě stále přezouvají pneumatiky. Návaly se už ale nekonají

/FOTOGALERIE/ První mrazíky a vidina náledí či dokonce sněhu nutí nyní i poslední opozdilce, aby vyrazili do pneuservisů přezout na zimní pneumatiky. Paradoxně se tak vyhnuli největšímu návalu, kde se na objednání leckde i čekalo. Ovšem že by řidičů, kteří dosud nevyměnili gumy, bylo úplně málo, to také pneuservisy většinou netvrdí. Nicméně termín pro ně nacházejí bez problémů..

Pneuservis. Ilustrační foto | Foto: Deník / Radek Luksza

„Podobných opozdilců je stále dost, je to prakticky na denním pořádku, takže nás další telefonáty nepřekvapují,“ shrnul Jan Chlád z Best Drive Kolín v Pražské ulici s tím, že hlavní sezóna už skutečně opadla a situace je volnější. To potvrzuje i objednávka, kdy zákazník telefonoval v pátek před polednem a dostal termín hned na pondělí dopoledne. Brzký termín nalézají i například v provozovně Autoslužby Český Brod v ulici Prokopa Velikého, kam také stále lidé na přezutí přijíždějí. „Vždyť ještě téměř nemrzne, termín najdeme v pohodě,“ smála se zaměstnankyně. Chcete místo čtyř vyměnit jen dvě pneumatiky? Jde to, musíte ale znát rizika Přečíst článek › Poslední dozvuky výměn pneumatik mají i na rodinném statku Zapletalových v Nové Vsi I. „Myslím, že 90 procent zákazníků už přezulo, podzim byl letos postupný, nedošlo k tomu, že jako v některých letech bylo stále teplo a pak ze dne na den přišla námraza. To pak všichni chtěli přezouvat a všichni v jeden den,“ zavzpomínal Miloslav Zapletal. I v Nové Vsi I tedy řidiči dostanou termín bez problémů. Také v pneuservisu George Kolín v Polepské ulici přezouvání ještě běží, ale po dvou měsících návalu se teď čeká maximálně dva dny, někdy je objednání i do druhého dne. I Jan Málek, který provozuje pneuservis v Cerhenicích, uvedl, že není problém najít termín na výměnu pneumatik. „Už zájemců nepřijíždí moc, ti, kteří ke mně jezdí, jsou vzorní,“ smál se Jan Málek. V Nean servisu v Zengrově ulici v Kolíně mají také volné termíny, řidiči tam prý ani příliš na přezutí nepřijížděli. Staré pneumatiky nikdo nechce. Obce a svozové společnosti řeší, co s nimi Přečíst článek › Policisté varují, že zimní výbava je povinná nejen v lokalitách, kde to nařizuje dopravní značka, ale i v nižších polohách, když tomu odpovídá charakter počasí. A s ním se v následujících dnech přesně počítá. „Kritická hranice pro použití zimních pneumatik je 7°C, kdy se výkon letních pneumatik výrazně zhoršuje. Pokud teplota klesne pod 7°C, je nejvyšší čas k nazutí zimních pneumatik,“ poznamenala policejní mluvčí Vendulka Marečková. Zimní pneumatiky mají navíc podle ní v současném charakteru počasí podstatně kratší brzdnou dráhu než ty letní. „Za zhoršených podmínek to na silnici prostě více klouže. To ví každý řidič. Ne každý řidič si už ale uvědomuje, že letní pneumatika provozovaná v zimním období s klesající teplotou tuhne a tvrdý povrch pneumatik nejenže hůře přilne k povrchu vozovky, ale také více klouže. To je jeden z hlavních důvodů proč v zimě používat jen zimní pneumatiky,“ zdůraznila mluvčí.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu