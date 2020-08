Na Kolínsku se nejčastěji pěstuje ozimá pšenice – a to až na třetině všech ploch, kde rostou obiloviny. Jde zhruba o 20 tisíc hektarů. Dalších 6 tisíc hektarů zabírá jarní ječmen. Zbytek pak tvoří jarní pšenice, ozimý ječmen a například žito či oves. Na okrese by tak mělo být v současné době sklizeno přes tři čtvrtiny celkové úrody.

Letošní sezona na první pohled pro zemědělce vypadala dobře. Počasí bylo značně deštivější než v minulých letech, proto výhledy vypadaly dobře. Vše ale ideální nebylo. Naznačuje to vyjádření Františka Šusty, ředitele Okresní agrární komory Kolín, který je ze situace prý dokonce tak trochu na rozpacích. „Myslel jsem si, že výnosy budou lepší než v loňské roce. Z údajů, které mám k dispozici, to tak ale úplně nevypadá,“ předeslal. Jasno by mělo podle něj být až v září.

Petra Novotná, ředitelka Regionální agrární komory Středočeského kraje, ale je z krajského pohledu optimističtější. „Co mi posílaly okresy, tak to vypadá, že úroda ve středních Čechách bude podstatně lepší ve srovnání s loňským rokem,“ uvedla. Může za to podle ní shoda několika hledisek: vydatné deště, naopak sucho přes žně – a také fakt, že podle jejích slov ve středních Čechách zásadně neřádil hraboš.

Největší roli samozřejmě podle ní sehrály letošní deště. V minulých létech experti opakovaně upozorňovali na nedostatek vody a poukazovali na to, že by bylo potřeba častých a vydatných dešťů, aby se půda nasytila. Ty letos byly a jak se ukazuje – skutečně měly pozitivní vliv. „Docela nás zachránily, hodně obilovin natáhlo zavčas vodu. Díky tomu dělali i více odnoží,“ podotkla ředitelka. To prý vloni nebylo a kvůli tomu byl výnos na hektar nižší.

Deště měly dobrý vliv a byl jich dostatek. Jednu dobu jich ale bylo tolik, že středočeští zemědělci začali mít obavy, aby nakonec vody nebylo moc. Příliš mnoho vláhy totiž také úrodě neprospívá. Obavy panovaly z rizika povodní, které mohly rostliny spláchnout, ale také někteří zemědělci pak měli strach z toho, že rostliny kvůli vlhku zplesniví.

Naštěstí na tyto černé scénáře nedošlo. „Možná pomohlo i to, že poslední týden, kdy jsou žně na maximu, bylo hezky a dokonce i foukal vítr, takže to bylo ideální počasí,“ podotkla ředitelka a vysvětlila, že obilí se tak vysušilo, nestihlo zplesnivět.