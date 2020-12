Průzkum v hospodách: nejdřív mrtvo a pak veselo, až se hostům nechtělo domů

/FOTOGALERIE/ Úprk do hospod a restaurací poté, co konečně otevřely? Nekonal se. Ovšem hosté se postupně vracejí. Od prvních čtvrtečních chvil do sobotní noci to byl opravdu velký rozdíl.

Restaurace opět otevřely. | Foto: Deník / Zdeněk Hejduk

„Hosté přicházejí více měně normálně, vysloveně nával jsme neměli. Dalo se by se říct, že návštěvnost je obdobná jako před uzavřením restaurací. Ovšem samozřejmě jsme omezení poloviční možnou kapacitou,“ shrnula v sobotu dopoledne servírka Katka z café bar Monet na kolínském Karlově náměstí. Obdobně v té chvíli hovořili také v kolínské Vespě. „Můžeme naplnit jen 50 procent kapacity, takže v uvozovkách máme plno, ale nával to není. Vlastně máme polovinu práce, než na jakou jsme zvyklí a kterou běžně zvládáme. Za mou směnu se nestalo, že bychom někoho z hostů neodmítli,“ shrnula Zita z Vespy a připomněla, že hodně lidí má dnes kvůli koronavirové krizi méně peněz na to, aby si mohli dopřát, a ještě k tomu je před Vánoci. Střední Čechy příkladem pro republiku: restauratéři zavřeli včas Přečíst článek › Když člověk kolem šesté hodiny večer procházel ulice Kolína, leckoho napadlo, zda se restauracím vůbec vyplatilo otevřít. Kvůli jedné dvojici, která zašla na večeři? Ale uběhly dvě hodiny a situace byla najednou úplně jiná. „Máme nával, vše jde velice dobře, lidi mají žízeň a taky hlad. Máme tu veselo, jsme spokojení a věřím, že hosté taky,“ zaznělo od personálu v Bartomějce, tedy pokud bylo přes halas hostů něco slyšet. Podobně ve Stoleté v Kutnohorské ulici. V podvečer dva muži zašli před restauraci na kouřovku a vesele klábosili. Uvnitř se svítí a pomalu se schází další hosté. „Máme úplně plno, je to paráda, dodržujeme všechna opatření, která máme. Lidé jsou žízniví. Už od včerejšího odpoledne jsme měli 90 procent míst zarezervovaných,“ popsal personál. Epidemie znovu nabírá na síle. Rizikové skóre PES vystoupalo do čtvrtého stupně Přečíst článek › Odpoledne se pak dorezervoval zbytek míst. „Další lidé volají a je nám líto, že je musíme posílat domů. Zkrátka na další hosty se bez předchozí rezervace bohužel nedostalo. Teď tu máme veselo, u nás je veselo vždycky,“ usmívala se servírka s tím, že to, co zaměstnance mrzí, je, že mohou mít obsazených jen 50 procent hospody a po desáté večer zavírat. Sedmatřicetiletý Michael prozradil, že se na otevření restaurací už nekrátkou dobu těšil. „Jen jsem nechtěl zajít na jedno, abych tam seděl sám. Ale nakonec se nás sešlo hned několik,“ řekl.

