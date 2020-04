ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Rušíme zájezdy, na to stačí jeden člověk,“ popsal Tomáš Vlček aktuální situaci. Podle jeho odhadu přibližně 20 procent klientů ruší objednané zájezdy samo, zbývající zájezdy pak ruší cestovní kancelář měsíc předem. „Víme, že zájezdy neuskutečníme, když jsou zavřené hranice, a do měsíce se nic nezmění,“ řekl jednatel. „Nevím o žádné cestovce, která by něco plánovala. Není jak,“ dodal.

Cestovní kancelář Cesta za běžných okolností nabízí pobytové a poznávací zájezdy. Její specializací jsou termální lázně v Maďarsku – Harkány, Bükfürdö, Kehidakustány, Zalakaros, Sárvár, Eger, Mezökövesd, Gyula – a termální lázně ve Slovinsku – Moravské Toplice, Lendava, Snovik.

Co do zimních zájezdů prodává kancelář termíny na Vánoce a Silvestra. „To zatím nikdo nestornoval, ale ani nikdo další nekupuje,“ popsal Tomáš Vlček s tím, že časem se uvidí, jestli se najdou lidé, kteří budou chtít cestovat. V této chvíli cestovní kancelář nemá zájemce, kteří by si chtěli koupit zájezd třeba na září. „Teď je naší jedinou prací rušení zájezdů. Celkem jsou to desítky zájezdů pro stovky klientů,“ potvrdil jednatel.

Stornování zájezdů je hlavní činností také v cestovní kanceláři Exim Tours. „Nyní několik dnů máme otevřeno. Do té doby vše řešila centrála,“ popsal Robin Pavlík z kolínské pobočky. „Obvoláváme klienty, rušíme zájezdy, nabízíme poukazy. Zimní zájezdy máme v nabídce. Jejich prodej jsme nezastavili, exotiku na příští zimu lze kupovat. Čekáme, co bude dál. Stále vyhodnocujeme situaci,“ shrnul Robin Pavlík z Exim Tours.

Ta prodává pobytové a poznávací zájezdy do zemí jako Bulharsko, Egypt, Itálie, Řecko, Španělsko, Tunisko nebo Turecko. V rámci exotiky pak třeba na Bali, Kapverdy, Maledivy, do Keni, Mexika, Senegalu, Zanzibaru. Nabízí také lyžařské pobyty.