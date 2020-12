Nákupní zóna v kolínské průmyslové zóně otevřela. Lidé ale marně hledali toalety

Nové nákupní centrum, přesněji řečeno celá nákupní zóna v průmyslové zóně Kolín - Ovčáry v pondělí 7. prosince přivítala první zákazníky. Přijelo jich dost, parkoviště se plnilo už od rána. Lidé byli spokojení, poukazovali snad jen na to, že marně hledali toalety, které by se v nákupní zóně hodily podobně jako je to třeba v kolínském Futuru, a také na to, že nebylo možné v bistru platit kartou.