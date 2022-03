Náboje jsou vyprodané skoro už dva týdny a nedají se objednat, říká prodejce

Náboje a obranné spreje. Tak by se dal shrnout sortiment, po kterém se v těchto dnech co do výzbroje na sebeobranu nejvíce poohlížejí obyvatelé Kolína. Ne vždy jsou ale úspěšní.

Na střelnici v Kolíně. | Foto: Deník/Jana Martinková