Podle slov starosty Kolína Michaela Kašpara vedení města nyní pomoc pro podnikatele aktuálně řeší. „Pomoc samozřejmě plánujeme, návrh by měl jít na projednání do městské rady v pondělí 11. května,“ předeslal Michael Kašpar.

Město hodlá podnikatelům a živnostníkům ve svých prostorách kompletně odpustit nájem v případě, že kvůli pandemii museli úplně zavřít, například kadeřnictví, masérské služby a podobně. „Tam, kde se živnostníků dotkly dopady nouzového stavu částečně, tedy že mohli mít například alespoň nějaký prodej, navrhujeme padesátiprocentní snížení nájmu,“ pokračoval starosta. U provozoven, které měly otevřeno, jako třeba prodejny potravin, radnice nájemné nikterak snižovat neplánuje.

Nájemníci v městských bytech nižší nájem nedostanou. „Vzhledem k výši nájemného, které se pohybuje ani ne na polovině běžného komerčního nájmu, snížení neplánujeme, ale samozřejmě pokud se nájemníků koronavirová krize dotkla, platbu nájemného odložíme,“ řekl starosta Kašpar.

Na živnostníky a podnikatele myslí také v druhém největším městě našeho regionu – v Českém Brodě. Jak ale podotkl starosta Jakub Nekolný, město nevlastní mnoho objektů, které by byly pronajaté pro účely podnikání.

„Nicméně na jednání rady města proběhla diskuze, zda přistoupit k nějakému plošnému odpuštění či odložení plateb nájmů, ale žádné konkrétní opatření přijato nebylo. K jednotlivým případům tedy budeme přistupovat individuálně a vždy posoudíme konkrétní situaci na základě žádosti. Pak se rada města rozhodne, zda podporu schválí či nikoliv,“ popsal českobrodský starosta současnou situaci.

Na podnikatele, kteří jsou v městských prostorách, myslí také v Pečkách. „Rada města rozhodla na svém jednání již 18. března o odložení nájmu živnostníkům, kteří mají uzavřené smlouvy v nebytových prostorech v majetku města o tři měsíce,“ upřesnila starostka Alena Švejnohová.

Rada města pak následně 27. dubna pověřila vedení města v čele se starostkou jednat s místními podnikateli ve věci nájmů nebo další pomoci v době pandemie. „Činím tak právě v těchto dnech a pokusím se využít veškeré možné cesty k tomu, abych našim firmám a podnikatelům vyšla vstříc,“ dodala starostka.

I v Týnci nad Labem na situaci živnostníků nezapomněli. Jakožto menší město mají ale jen tři plus Českou poštu. „Jsme rádi, že je tu máme, proto jsme dali hned na začátku opravdu velmi slušné nájemné,“ podotkl starosta Dušan Žmolil. „Pokud by přesto některý z nich potřeboval v souvislosti s pandemií koronaviru a výší nájmu pomoci, samozřejmě by zastupitelstvo žádost posoudilo. Zatím se na město nikdo neobrátil,“ shrnul týmecký starosta.

Také v například v Poříčanech schválili odpuštění nájemného pro živnostníky po dobu, kdy museli mít zavřeno. Potvrdila to starostka Hana Teršová.