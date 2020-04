ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Některé autoservisy hovoří až o 80 procentech méně zákazníků, než to bylo touto dobou v loňském roce. Řešení pro situaci podle nich ale neexistuje. Dokud se lidé budou obávat koronaviru, nechají opravy aut, či jejich přezouvání, na pozdější dobu.

Že lidé moc nejezdí, má aktuálně zkušenost Josef Veselý, který v Kolíně provozuje autoservis. „Je to hodně slabé,“ řekl. Podle něj motoristé raději jsou doma a čekají, až celá epizoda s kronavirem bude úspěšně za námi. Zdeněk Kučeva situaci nevidí nijak tragicky, i když ale podotýká, že počet zákazníků rozhodně ubyl. „Mírně přibrzděno,“ zhodnotil stručně současný stav. Podle něj se dá ale takový výsledek čekat ve všech autoservisech.

Naprosto opačnou zkušenost má ale Vít Vladyka, který je vedoucí Autoslužby Český Brod. Podle něj byl pochopitelný výpadek v týdnu, kdy musely mít autoservisy zavřeno z nařízení vlády. Jakmile ale to pominulo, situace se úplně obrátila. „Po týdenním výpadku začal klasický stav, lidé najednou začali jezdit,“ řekl. A s čím za ním motoristé jezdí? „Většinou servis, podvozky, brzdy, ale i příprava na STK. Je to prostě klasický provoz,“ řekl.

Na čem se ale shodnou všichni lidé z oboru, je to, že pracovat v roušce není rozhodně nic příjemného. Problém to je navíc v případech, kdy člověk pracuje třeba s brzdami a vůbec tam, kde se dá narazit na takzvaný 'šmír'. „Je to problém. Za hodinu máte roušku na výměnu, pracovat s tím je složité,“ řek Roman Pipek, který provozuje autoservis v Kutné Hoře. Jiní se ale shodují, že se to dá zvládnout. „Rouška je hlavně kvůli komunikaci se zákazníky,“ vysvětlil Josef Veselý z Autoservisu VT. Za příjemnou záležitost to nepovažuje ani Vít Vladyka.

Na sousedním Kutnohorsku je situace obdobná. „Vůbec se to nedá srovnat. Lidé nejezdí, všichni se bojí a čeká se,“ řekl Roman Pipek, který má autoservis v Kutné Hoře. Ten očekává, že zájem zůstane hlavně o pneuservis, když je aktuálním tématem výměna pneumatik. Propad oproti loňskému roku odhaduje zhruba o 80 procent. O trochu optimističtěji vidí záležitost Patrik Kruml. „Lidé nejezdí, určitě rozdíl vidíme. Teď bylo aktuální přezouvání,“ řekl, co v tuto dobu obvykle se zákazníky řeší.

Problémy zachytil také Petr Macek, který provozuje pneuservis. „Sice pracuji normálně, ale tolik se neprodává. Je vidět, že přichází méně lidí, celkově sezona začala letos později,“ řekl. Výpadek registruje, ale ne tak zásadní. I pro něj je problémem nošení roušky při práci, a to kvůli jinému problému. „Špatně se dýchá, to je pravda. Navíc jsem astmatik, takže to je opravdu špatné,“ dodal.