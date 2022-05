Oba majitelé a provozovatelé farmy mají práci na plný úvazek, a tak není divu, že je dvojí zaměstnání začalo zmáhat a chtěli levanduli opustit. „Chtěli jsme se na to vykašlat, farma nám začala zabírat většinu volného času a nezbýval už prostor na rodinu," vysvětluje Nový.

Choulostivá rostlina

Pěstovat levanduli v českých podmínkách je navíc poměrně obtížné. Bez patřičné péče se z ní stává těžce zpracovatelná rostlina. „Nedaří se jí, dřevnatí a postupně se stává více náchylnou na mráz a choroby," zmiňuje pěstitel. Největší nevýhodou levandule je právě její choulostivost, jež po letech vede k úhynu rostlin, ztrátě charakteristických vlastností a dalším nepříjemnostem například s plevely nebo nechtěnými živočichy.

Přes všechny potíže farma na Mělnicku funguje už deset let. Podnikatelé v současné době čerpají inspiraci po celém světě, aby do své firmy přednášeli nejrůznější novinky.

„Jednou z nich je aktuálně nový maskot v podobě plyšového zajíce. V Provence jsme viděli obchody napěchované čínskými fialovými medvědy. Ani se nesnažili schovávat visačky, z nichž bylo patrné, že prodávají levandulové hračky z Číny. To nás dostalo, takže jsme ušili vlastního zajíce a zároveň jsme se tak nějak udobřili s ušáky, kteří nám, zejména v začátcích, dělali na mladých sazenicích velké škody. Takže naším levandulovým maskotem je u nás žijící a u nás vyrobený zajíc," popisuje Nový.

Jak na pěstování?

A jak je to s pěstováním vonné bylinky? Podle farmáře je důležité si uvědomit, že levandule není hrnková rostlina, ačkoliv to tak v květinářstvích může vypadat. „Najděte sluneční úpal, klidně i štěrkovou vápenitou půdu bez hrozby stojaté vody, a máte základní podmínky k tomu, aby vám levandule rostla a vydržela hodně let. Pokud máte rádi rostliny jako takové, tak vám nebude vadit, že do pěti let budete mít z krásného keříku rozlezlý rozpadavý dřevnatý keř. Pokud chcete větší parádu, postupně dřevnaté větvičky stříhejte," radí Nový.

Kdo by chtěl pěstovat levanduli úzkolistou, udělá lépe, bude totiž obrážet a udrží si více kompaktní tvar. Je třeba také myslet na to, že rostlina potřebuje dostatek prostoru, hravě totiž dokáže obsadit metr čtvereční. Mezi jednotlivými sazenicemi je tak nutné dodržet velké rozestupy.