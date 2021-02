Příprava na plné využití není záležitostí týdnů ani měsíců; jde o roky. Vše začalo dodávkou 62 beden s komponenty z kalifornské Lawrence Livermore National Laboratory v červnu 2017 (z pohledu veřejnosti tehdy vyvolalo rozruch, že bylo třeba hubit pavouky, když s technologií byla přivezena i jedovatá černá vdova se svým potomstvem) – a od té doby se zařízení postupně buduje a připravuje na plánované výzkumné aktivity. Nyní se podařilo ověřit provoz na úrovni výkonu 0,5 PW, který byl demonstrován s dobou trvání pulzu 0,5 fs. Stabilitu výkonu laseru při nepřetržitém provozu delším než hodinu se podařilo ověřit již dříve.

V době budování výzkumného centra ELI Beamlines vědci vysvětlovali laikům, co se v obci za Prahou vlastně chystá, slovy o tom, že v Dolních Břežanech budou fungovat lasery s nejvyšším výkonem na světě, které krátkodobě dokážou vytvořit prostředí blízké podmínkám, za kterých vnikal vesmír. S tím, že poznatky získávané díky zařízení, které je navržené pro dlouhodobý vysoce stabilní provoz s opakovací frekvencí 10 Hz, budou zásadní jak pro rozvoj samotného vědeckého poznání, tak v rámci hledání konkrétních řešení při vývoji nových technologií a materiálů. Tedy: laser poslouží jak základnímu výzkumu, tak i aplikovanému.

‼️Important milestone was fullfilled at ELI Beamlines‼️ Operation of L3-HAPLS at 0.5 PW level was demonstrated and with 3.3Hz repetition rate and pulse duration<30 fs, this is the highest laser peak power ever demonstrated by a PW laser.?

Congratulations and let's send the beam. pic.twitter.com/06AlXkl2gg