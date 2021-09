Nejde přitom o dar z protekce. Stejná možnost získat podporu v rámci programu INO:EX se nabízí dalším malým a středním firmám ze středních Čech, které mají v úmyslu své podnikání rozjet, svůj rozvoj našlápnout a dát mu nový impuls.

Firmy s inovativním produktem nebo službou a nadějí uspět i na zahraničních trzích, které mají ve středních Čechách sídlo nebo provozovnu, mohou takto na rozvoj získat statisíce. Konkrétně jako podporu pro inovace produktu až půl milionu korun; na pomoc s tržní expanzí – tedy vlastně na reklamu, ale třeba i na marketingové průzkumy – až 200 tisíc.

Nemusí přitom jít o nové hráče na trhu. Nenačovická společnost začínala před třemi desetiletími tím, že přibližovala tehdy ještě československým zákazníkům biopotraviny, produkty ekologického zemědělství, a představovala jim tehdejší novinky: červenou čočku, cizrnu, kuskus nebo quinou. Dnes provozuje vlastní prodejny a restaurace; má i ekofarmu, biopekárnu – a také velkoobchod i e-shop.

Nastal tak čas pro posun v marketingu v on-line prostředí – a právě to usnadnil program Středočeského inovačního centra. Otevřel cestu ke spolupráci s foodblogerem (a vystudovaným lékařem) Martinem Kucielem, který je známý jako „pan Cuketka“.

Výsledkem se stala série 32 profesionálních videoreceptů, které představují vybrané Country Life suroviny – a zejména jejich chutné využití ve zdravých pokrmech. A s využitím těchto nahrávek firma nešetří. Uplatňuje je nejen na svém webu, sociálních sítích či YouTube, ale dokáže jimi okořenit i tištěné materiály, jež s nimi propojuje.

Helena Míšková, která je ve firmě manažerkou marketingu, si to pochvaluje. „V on-line prostředí je velký prostor pro oslovení nových zákazníků. Díky podpoře inovačního centra jsme vytvořili dlouhodobý projekt, kterým postupně představujeme naše produkty – a současně držíme krok s konkurencí,“ vysvětlila, co se podařilo. Přičemž z vlastní zkušenosti dodává, že dotace od inovačního centra lze jen doporučit. „Minimální administrativní zátěž, lidský přístup, možnost podpory a konzultace během čerpání financí,“ shrnula, co jí vyhovovalo.

Příspěvky z krajského programu INO:EX jsou stále k mání. Vyčleněno je na ně celkem 12,6 milionu korun – a žádat o podporu mohou firmy až do února, pokud se připravené peníze nevyčerpají dřív. Středočeské inovační centrum zároveň může doporučit spolupráci s odborníky; ať už jde o marketingové experty, nebo produktové designéry.