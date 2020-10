Včerejší rozhodnutí vlády se dotkne téměř všech oblastí života. Mezi nejpostiženější asi budou patřit kina a divadla. Ale veselo není ani mezi majiteli hospod a restaurací, kteří budou muset zavírat už v osm večer.

Hospoda a pivo - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

„Bude to další hřebíček do rakve českému pohostinství,“ řekl Deníku Sylvio Spohr, prezident Asociace restauratérů Apron. Nejenom že podle něj provozovatelé restaurací a jejich zaměstnanci chudnou v současnosti, ale bude to mít i dlouhodobý efekt, když řada hospod skončí.