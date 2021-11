Po chvíli přišli muž a žena a sami hned číšníkům ukázali v telefonu certifikát. Nakonec tedy byly obsazené dva stoly a v restauraci bylo dohromady pět hostů.

„I kdyby byl obsazený dvojnásobek, je to pro nás stále málo. Jindy máme plno,“ říká provozní restaurace. „Už minulý rok jsme mysleli, že budeme muset propouštět. A nepropouštěli. Ale jestli tohle přijde ještě znovu, tak už budeme muset,“ dodává s tím, že v restauraci jsou dva kuchaři a dva číšníci.

Utečou nám zaměstnanci, bojí se provozovatelé

Hned o kousek dál si pár čtyřicátníků prohlíží vyvěšený jídelní lístek. „Ne, nejdeme na oběd, jen jsme se tak podívali. Ale vypadá to moc lákavě,“ říká žena. „To bychom si museli zaplatit test a pak si zajít na polední menu v poloviční ceně toho testu. A seděli bychom tam mezi x lidmi, kteří jsou očkovaní, tedy netestovaní. Po nás by test chtěli, ale po očkovaných ne, i když to můžou klidně dál přenášet,“ dodává.

Téměř poloviční tržby uvádí během pondělí také provozovatel restaurací na zimním stadionu Koruna Miloš Vejdělek. „Stát přenesl kontrolu na personál restaurací. Lidi na něj držkují, zaměstnanci nám utečou do fabrik. Je to další rána do gastra,“ říká.

„Dle nařízení kontrolujeme, máme čtečku. Počítal jsem to podle zimáku, dělali jsme 60 procent obědů,“ dodal s tím, že dva lidé se prokázali PCR testem, jehož platnost podle původního nařízení ještě nepropadla. „Situace na bojišti se mění každým dnem,“ poznamenal.

Test na místě

Třetinové tržby odhadují v kolínské Bartolomějce. „Lidé se nechtějí testovat denně, máme víc rozvozů,“ poznamenal zaměstnanec. Restaurace zavedla možnost udělat si test na místě. Když lidé přijdou odpoledne, je na prokazování času dost. Ale během obědů?

Člověk má na jídlo dvacet minut. „Vytiskli jsme lejstro jako čestné prohlášení, je tam i telefon na dotyčného. Takže lidi snad tolik neotravujeme,“ dodávají v Bartolomějce s tím, že uplatnění současných opatření je v praxi nereálné a restauratéři se jistě ozvou.