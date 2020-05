„Významné ztráty zaznamenáváme především na výpadcích tržeb, a to v řádu milionů korun v MHD v Kolíně a desítek milionů korun v příměstské dopravě, kterou provozujeme především na Kolínsku a Nymbursku,“ předeslal výkonný ředitel OAD Kolín Martin Pípal.

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Cestující se podle jeho slov sice nyní do autobusů postupně zase vrací, nicméně velmi pozvolna. „Další ztráty tedy zaznamenáváme na poklesu tržeb i nyní, v době, kdy se jízdné už opět platí. Snížený zájem o cestování a menší počty cestujících v autobusech pociťujeme nadále. I když se postupně den ode dne situace lepší a cestující přibývají, předpokládáme, že počty cestujících se vrátí na úroveň před nouzovým stavem až někdy v září,“ odhaduje ředitel společnosti.

Pokud jde o náklady na opatření související s prevencí a zvýšenou hygienou v době epidemie, jen za dezinfekční prostředky a ochranné prostředky, tedy roušky či respirátory, OAD Kolín prozatím utratila přibližně půl milionu korun. „Další náklady v řádu statisíců jsme vynaložili na mzdové prostředky pro zaměstnance provádějící úklid a intenzivnější čištění autobusů se zvýšenou četností,“ uvedl Martin Pípal.

Zhruba od poloviny března autobusy každý den prochází myčkou, poté přichází na řadu mechanické čištění a dezinfekce, a to koncentrovaným roztokem pro větší účinnost. Současně OAD pořídila a pravidelně používá několik speciálních přístrojů pro takzvané ozonové čištění, tedy likvidaci virů a bakterií prostřednictvím aktivního kyslíku.

Ve společnosti OAD Kolín se nyní aktuálně řeší úpravy jízdních řádů. Ty se budou opět měnit v souvislosti s postupným návratem dětí do škol. „Příměstská doprava ve Středočeském kraji se vrátí do původního rozsahu k 18. květnu. V MHD v Kolíně se předpokládá opětovné posílení rozsahu dopravy k pondělí 25. květnu. Jen zatím ještě není zcela jasné, zda se k tomuto datu vrátí zcela do plného rozsahu jako v době před nouzovým stavem,“ uvedl mluvčí společnosti Miroslav Slaný.