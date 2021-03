Výrobní linky v Toyotě se zastaví téměř přesně rok poté, co výrobu zastavila celosvětová pandemie koronaviru. Nedostatek čipů trápí výrobce již delší dobu, potýká se s ním mimo jiné například mladoboleslavská automobilka Škoda Auto. Ta zatím zastavení výroby neplánuje.

Za jakých podmínek budou následující dva týdny zaměstnanci Toyoty doma, mluvčí neuvedl. Toyota přitom začátkem března přešla kvůli zvýšení výrobní kapacity na třísměnný provoz, dosud fungovala na dvě směny.

„Od pondělí budeme dva týdny doma na 80 procentech mzdy a pak se uvidí. Je to únosné, částka se vypočítává z předchozího kvartálu, to byly bonusy, takže ve výsledku to dá třeba necelých 100 procent mzdy,“ řekl jeden ze zaměstnanců výroby.

„Ještě řešíme, jaké procento zaměstnanců bude doma. Část našich lidí včetně některých pracovníků výroby bude dál pokračovat v práci například na přípravách na nový model, na trénincích a speciálních školeních,“ upřesnil mluvčí společnosti Tomáš Paroubek a s tím, že firma dál pokračuje ve svých aktivitách a pravidelně testuje zaměstnance na covid-19 s velmi nízkým procentem pozitivních výsledků. „V této chvíli je to méně než jedno procento,“ konkretizoval mluvčí.

Nedostatek polovodičů působí komplikace i ve Škodě Auto, omezuje se výroba a zpomalují se dodávky nových vozů. "Situaci zhoršily v únoru i sněhové bouře v Texasu, kde tamní velcí výrobci čipů museli zastavit nebo omezit produkci. Z tohoto důvodu nelze vyloučit další přizpůsobování výroby. V závislosti na nové situaci v oblasti zásobování učiní společnost Škoda Auto vše, aby udržela stávající výrobu a po obnovení dodávek dokompletovala hotové vozy," řekla mluvčí automobilky Martina Gillichová.

Škoda očekává, že nedostatek čipů bude pokračovat i v následujících měsících. Podle mluvčí Gillichové se ale problémy netýkají jen automobilek, ale také výrobců spotřební elektroniky, počítačů či telekomunikačních zařízení.

Kolínská automobilka zastavila své výrobní linky také před rokem, a to před půlnocí 18. března, tehdy kvůli špatnému vývoji pandemie koronaviru. Odstávku firma následně několikrát prodloužila, výrobu obnovila až v pondělí 25. května.

Společnost Toyota Motor Manufacturing Czech Republic vznikla 1. ledna přejmenováním původní automobilky Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA), společný závod Citroënu, Peugeotu a Toyoty převzala od začátku roku právě Toyota. Od roku 2005 vyrábí malé kompaktní vozy Toyota Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1 a v jejich výrobě bude pokračovat i nadále. V letošním roce se spustí také výroba modelu Toyota Yaris.

Firma zaměstnává asi 2500 lidí, 1. dubna 2020 spustila nábor nových zaměstnanců do výroby modelu Yaris, přijmout chce až 1000 zaměstnanců.

Firma představuje jednoho z největších exportérů v Česku a zároveň největšího zaměstnavatele na Kolínsku. Podle dat Sdružení automobilového průmyslu klesla v loňském roce výroba aut v kolínské automobilce o 26,4 procenta na 147.865 aut.