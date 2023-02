Nynější provozovatelé se však rozhodli své působení po téměř pěti letech ukončit. „Jak se říká: něco hezkého končí a něco nového začíná. Proto je na naší straně se s vámi rozloučit a podělit se o poslední dva měsíce pod naším vedením. Toto rozhodnutí pro nás nebylo vůbec jednoduché, ale zdraví a rodinná pohoda je nám v této chvíli přednější, a tak je potřeba předat podnik dál,“ uvedla rodina Kráčmarova na Facebooku Stoleté. Bližší vyjádření pro Kolínský deník odmítla.

Několik let stabilní a oblíbený podnik by však nemusel zůstat dlouho bez života. Pravidelný host a kolínský podnikatel Miroslav Severyn uvedl, že má informace o tom, že hostinec už nového provozovatele má. „Je to velká škoda, že pan Kráčmar končí. Zaslechl jsem ale, že už snad nový provozovatel je, avšak samozřejmě to není podložená informace - a už vůbec netuším, kdo by to mohl být. Každopádně doufám, že se restaurace ponese dál v podobném duchu,“ řekl Severyn, která má na Stoleté prý nejraději dobré pivo, skvělou českou kuchyni a příjemné prostředí.

Majitel není k zastižení

Zda je už opravdu na dohled nový nájemce, není jisté. Objekt restaurace patří rozvedeným manželům, kteří si přáli na žádost paní zůstat v anonymitě. Dům vlastní v poměru 75 ku 25 procentům pro exmanžela, který je však momentálně v nemocnici a není k zastižení. Spolumajitelka potvrdila, že je to právě on, kdo má na starost restauraci.

To, že Kráčmarovi končí, se dozvěděla až od Kolínského deníku, troufá si ale tvrdit, že se bude hledat nový nájemce - a je dokonce i možné, že její bývalý partner už s někým domluvený je. „Pokud ale ještě nikoho nemá, těžko říct, jak bude v dnešní finančně náročnější době dlouho hledat,“ podotkla.

Duch restaurace se nezmění

Ať už bude provozovat v budoucnu Stoletou kdokoli, věří, že atmosféra podniku se nezmění. „Se stoprocentní jistotou to říct nemůžu, ale podle dlouholeté vize si troufám tvrdit, že se nic měnit nebude,“ řekla.

Stávající nájemci děkují zákazníkům za přízeň. „Ještě jednou vám všem děkujeme za podporu a radost, kterou jste nám vraceli po čas stráveném ve Stoleté. Jak to bude vypadat v následujících dobách vám říci nedokážeme, nicméně Kráčmarovi se s vámi loučí. Pojďme nevěšet hlavy a ty poslední dva měsíce si užít,“ vyzývají na facebookovém profilu restaurace.