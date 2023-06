Ali Kaso se narodil a vyrůstal v Severní Makedonii. Do Česka přijel s rodinou za prací. Po působení v Jindřichově Hradci odešel do Itálie. Pak se sem ale vrátil a usadil se v Kolíně, kde si nyní otevřel zmrzlinárnu. Zmrzlina ho však provází mnohem déle. Vlastně tuto práci zdědil. „Dělal ji můj táta, pak jsem s ní začal pracovat i já,“ předeslal zmrzlinář, jehož podnik najdou zákazníci v Kutnohorské ulici poblíž Karlova náměstí.

Jste ze Severní Makedonie, tak proč zrovna Kolín?

Hledali jsme ideální místo pro podnikání. Kolín je krásné historické město. Přišlo nám velmi sympatické a cítili jsme se v něm jako doma. Láska na první pohled. Proto jsme se s rodinou rozhodli, že bychom právě tady chtěli začít podnikat. A tak začala naše cesta. Prozatím jsme hodně spokojení a jsme rádi, že se u nás lidé cítí příjemně a rádi se k nám vracejí.

Zmrzlina je v Čechách velmi populární. Místní si opravdu mohou vybírat. Nebál jste se konkurence?

Konkurence jsme se nebáli, protože jsme nepřišli s nikým soutěžit. V rodině se snažíme zmrzlinu dělat kvalitně. Chceme pro obyvatele Kolína udělat to nejlepší. Oni umí poznat kvalitu.

A jak se tedy Gelaterii Mia zatím daří?

Jsme zatím noví, ale i přesto jsme spokojení. Pomalu se to zlepšuje a jsme rádi, že lidé kladně hodnotí naši kvalitu zmrzliny, obsluhu a hygienu.

Jak vlastně vznikl nápad otevřít se vlastní gelaterii?

Se zmrzlinou pracuji už dlouho. Dělal ji můj táta, pak jsem s ní začal pracovat i já. On byl můj vzor. A i když dělal otec později jinou práci, zmrzlina zůstala mým snem. Poté jsem začal pracovat v podniku v Jindřichově Hradci, v cukrárně Baroko. Tam jsem se naučil vyrábět dobrou a kvalitní zmrzlinu. Pak jsem odjel do Itálie sbírat zkušenosti a učit se inovacím.

A jak tedy vyrábíte svou zmrzlinu?

Základ je italská receptura, ale upravená podle naší vlastní. Vyrábíme ji jen z nejkvalitnějších produktů a podle zavedených postupů.

Nabídku máte rozmanitou. Je v ní šestnáct druhů. Už si u vás stačili lidé nějaké oblíbit?

To se takhle těžko říká. Když je opravdu vedro, tak lidé většinou raději vybírají ovocné příchutě, takže například jahodu, mango, dračí ovoce či citron. A pak samozřejmě záleží na chutích jednotlivých zákazníků: někdo si raději dá slaný karamel a nutellu, jiný sáhne po pistácii a stracciatelle. Děti zase mají rády kinder, oreo a šmoulu. A pak jsou tu milovníci klasické kombinace - vanilka a čokoláda.

Někdy mohou být názvy zmrzlin pro zákazníky překvapivé či dokonce trochu matoucí. Hlavně u moderních zmrzlináren. Zažil jste někdy, že by lidé třeba kroutili hlavou při pohledu na vaši nabídku?

To přímo ne. Snažím se dělat takové příchutě, aby je znalo co nejvíce lidí a zaujaly je hned. Ale už se mě někdo ptal, co je to mascarpone nebo dračí ovoce.

Takže vaše nabídka je stálá?

Většinou je stejná. Ale jdeme s dobou a snažíme se neustále měnit a vyrábět nové příchutě podle aktuálních trendů.

Zmrzlina je přece jen sezonní záležitost. Co budete dělat, až skončí zmrzlinové období?

Po sezoně uvažujeme o bubble vaflích a mini zákuscích. Máme výhledovou vizi, doufám, že ji zrealizujeme.