Pro rozveselení zde totiž cukrářka někdy zveřejňuje i videa v hlavní roli s Oscarem, jejím povídavým papouškem žakem, který má stále, co říci. Když jsem přišel k Daniele Houserové na rozhovor, Oscar mi proletěl nad hlavou. Na prosbu, aby něco řekl, suverénně odpověděl: „A co mi dáš?“. „Takhle my si tu žijeme,“ okomentovala to vzápětí jeho majitelka s pobavením v hlase.

Na svém Facebooku bavíte lidi občas nějaký videem, jak Oscar něco povídá. Takhle se naučil mluvit sám od sebe?

Ano, je to naprosto přirozené. Když jsme si ho přinesli, tak nejprve začal štěkat, protože se to naučil od psa. Postupně odposlouchal i psy sousedů. Umí i některé jiné ptáky, třeba kosáky či vrabčáky. Jen doufám, že se ještě napodobovat slepice od vedle, to bychom nemuseli přežít. Ale cíleně ho nikdy nikdo nic neučí, on si to odposlouchá. Jenže je to jako s malým dítětem, jakmile na něj vytáhneme mobil nebo přijde návštěva, neřekne skoro nic.

Když vidím, jak je na vás Oscar fixovaný, pečete spolu i dorty?

Ne, to samozřejmě ne. Mám specializovanou výrobnu mimo domov v centru Kolína, která podléhá přísným hygienickým pravidlům. A ne každý by asi pochopil, kdyby měl na dortu kromě žádaného tématu i Oscarovo peříčko jako bonus.

A když něco vaříte či pečete doma, zapojuje se?

To už je jiná. Většinou ho mám na rameni. Je to takový můj parťák na spoustu domácích činností. Ale musím být ostražitá. Třeba když ví, že v kuchyni je na lince máslo, tak to ho neudržím. A při chvilce nepozornosti to mizí hodně rychle, musíme dávat pozor. Ale jinak má normálně svoje zrní a dostává ovoce, zeleninu a granule.

Takže je venku z klece asi často, že?

Ano, hned jak přicházím domů, tak ho pouštím a dělá všechno se mnou. Beru ho i na zahradu, mám na něj speciální kšíry. Občas ho přidělám na třešeň a on si tam leze. Teda dokud se nezamotá do vodítka tak, že už dál nemůže. Doma si i poletuje.

Dorty ale asi pečete déle, než máte Oscara?

To ano. Oscara máme tři roky, dorty dělám přes jedenáct let.

Ukázka dortů z tvorby Daniely Houserové.Zdroj: se svolením Daniely Houserové



Jak jste se k nim dostala? Jste vystudovaná cukrářka?

To vůbec. Přišla jsem k tomu jako slepá k houslím, před tím jsem v Praze dělala ve firmě, co vymáhá dluhy. Ne že bych chodila po bytech, ale obvolávala jsem dlužníky. Nikdy před tím jsem nepekla, nikdy mě to nijak extra nebavilo. Z výtvarné výchovy jsem měla na vysvědčení trojku, takže nevím, kde se to ve mně vzalo. Pak jsem ale šla na mateřskou a jednou jsem si řekla, že zkusím upéct dort a chytlo mě to. Takže jsem to zkoušela na všechny oslavy či návštěvy. Postupně se to rozhodilo mezi známé, pak mezi jejich přátele, až jsem si udělala živnostenský list a začala se tím živit.



Co vás na vaší práci baví nejvíce?

Asi ta tvůrčí činnost. Kolikrát si dort upravuji ještě během samotné tvorby, když mě napadne, co by ještě mohlo být jinak. Občas nakonec některé ozdoby ani nepoužiju. Snažím se o co nejlepší výsledek.



Takže je každý váš dort jiný, originální?

Je to tak. Korpusy jsou tedy úplně běžné, základní. Krémy nabízím jen pár druhů, například mascarpone, tvaroh, jogurt. Jen ty základní a lehké, s máslem nedělám. Dorty tvořím poměrně vysoké, takže to primárně musí držet. Hlavně nemám úplně ráda, když někdo přijde a začne mi říkat, jak přesně by to mělo vypadat. Lépe se mi tvoří, když dostanu zadané téma - a dál je to podle mě. Ale cenu zná každý dopředu.

A pokud si u vás objednám dort, kolik tedy zaplatím?

Záleží, jaký si vyberete. Téma může být jen na obrázku, nebo vymodelované 2D. Nejdražší variantou je samozřejmě 3D postavička. Jinak ceník mám na stránkách, ale začínám na dvou a půl tisících. A pak záleží, co všechno navíc si kdo řekne. Ještě dělám svatební dorty a ty jsou nejdražší. Jejich cena se odvíjí podle počtu porcí, které stojí 250 až 350 korun za jednu.



Odhadnete, kolik vám tvorba jednoho dortu zabere času?

To se moc nedá říct. Dělám na tom od neděle do soboty a tvořím několik objednávek najednou. Vyrobím figurky, ty potřebují svůj čas. Pak se dělají korpusy, ty se pak promazávají a na závěr musím vše nazdobit. Rámcově jsou to hodiny práce.

A který druh dortů zabere nejvíce času?

Nejvíce času většinou zaberou svatební dorty, které jsou největší. Ale že bych to měla na minutu sečtené, to ne. Jak jsem říkala, vyrábím několik zakázek současně. Ale čím složitější výzdoba, tím více práce a dražší dort.



Jaký je váš cukrářský sen?

Mým snem bylo mít vlastní cukrářskou výrobnu, což už se mi splnilo. Momentálně jsem spokojená. Uvidíme, co ukáže budoucnost.

Daniela Houserová

Daniela Houserová je vdaná a má syna. Dříve pracovala ve firmě vymáhající dluhy. Nyní už více než jedenáct let peče dorty na zakázku. Působí pod značkou DH dorty Kolín. První dort, který upekla, byl potahovaný a byl pro jejího dědečka k osmdesátým narozeninám. V Kolíně si zařídila výrobnu, dorty ale peče na oslavy napříč celou Českou republikou. Zakázky ale měla i v zahraničí – v Rakousku, Německu či Itálii.